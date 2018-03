Sportlegende: Handball-Magier Vlado Stenzel entspannt in Bad Ems

Er führte die deutsche Handball-Nationalmannschaft 1978 zum Sieg, und Heiner Brand war einer seiner Zöglinge: Vlado Stenzel. Der gebürtige Kroate lässt es sich gerne in Bad Ems gut gehen.

Vlado Stenzel (rechts) und Franjo Banjur im kroatischen Restaurant "Adria" in Bad Ems Foto: David Matzmacher

Vlado Stenzel sitzt gemeinsam mit seiner Frau Diana im Restaurant Adria in der Koblenzer Straße. Im Gasthaus kann man auch übernachten, der 83-Jährige verweilt hier mit seiner Gattin zum Anlass ihres Geburtstags für drei Tage. Vor beiden, beinahe aufgegessen: Spanferkel mit geschmorten Champignons. „Ausgezeichnet, sehr lecker!“, resümiert Stenzel, die Handballlegende nimmt einen Schluck von seinem Bier.

Was Stenzel und seine Frau, die in Wiesbaden wohnen, nach Bad Ems bringt? „Wir lieben das Flair hier, die Wälder, die gute Luft“, schwärmen beide, „und vor allem die Emser Therme ist großartig, in den vergangenen Tagen waren wir täglich dort.“ Und so wollen sie noch des Öfteren wiederkommen, zumal sie mit dem Adria, nun eine Bleibe gefunden haben, „wo wir uns wirklich wohlfühlen“, sagt Stenzel und schiebt noch hinterher: „Fast wie zuhause in Kroatien.“

Der Inhaber des „Fast wie zuhause“-Restaurants und Hotels ist Franjo Bandur, 80 Jahre alt, wie Stenzel gebürtiger Kroate. Die Lokalität betreibt er seit fast 47 Jahren. „78 haben wir natürlich alle mitgefiebert, Vlado Stenzel war der König von Kroatien“, sagt Bandur, der das Weltmeisterspiel damals in seiner Emser Gaststätte verfolgte. Er fühlt sich sichtlich geehrt, dass „Der Magier“ in seinem Adria schläft und isst. „Vlado hat den Handball maßgeblich geprägt“, sagt Bandur mit strahlenden Augen, „eine Trainerlegende.“

Vlado Stenzel ist ein echter Charakterkopf und eine Größe der europäischen Handballgeschichte. 1934 in Zagreb, im ehemaligen Jugoslawien, heute Kroatien, geboren, begann er seine sportliche Karriere in seiner Geburtsstadt. Seine Position seit jeher: Torwart. Schon früh wurde er Trainer, machte Station bei zahlreichen Mannschaften in seinem Heimatland. Schließlich übernahm er die Nationalmannschaft von Jugoslawien, mit der er 1972 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in München gewann.

Ab 1974 trainierte Stenzel dann die deutsche Handballnationalmannschaft. Diese führte er 1978 in Kopenhagen triumphal mit einem 20:19 gegen die UdSSR zum Weltmeistertitel. (In der Mannschaft spielten unter anderem Heiner Brand und Erhard Wunderlich) Der Titel, damals eine echte Sensation, brachte Stenzel den Spitznamen „Der Magier“ ein. „Ich habe den Sport in Europa mit aufgebaut und groß gemacht“, sagt er nicht ganz unbescheiden und keineswegs unberechtigt. Nach acht Jahren musste er den Trainerposten 1982 aufgrund des mäßigen Abschneidens bei der WM im eigenen Land abgeben, es folgten zahlreiche Stationen bei deutschen Handballvereinen. Der Gewinn der Weltmeisterschaft, der größte Erfolg in Stenzels langer Handballkarriere, jährt sich am 4. Februar dieses Jahres zum 40. Mal: ein großes und besonderes Jubiläum. „Viele aus der ehemaligen Mannschaft treffen sich zu diesem Anlass für einige Tage in Aschaffenburg“, verrät er.

Selbstverständlich verfolgt Stenzel intensiv die laufende Europameisterschaft in seinem Heimatland. „Frankreich und Dänemark können den Titel holen, doch auch Deutschland und Kroatien haben starke Mannschaft, die vorne mitspielen können“, glaubt Stenzel. Die Spiele der kroatischen Mannschaft schaut er in Bad Ems mit seiner Frau im Hotelzimmer auf einem Smartphone: „Die kroatischen Spiele werden im deutschen Fernsehen leider nicht übertragen, anders geht es nicht.“ Sowohl an der deutschen wie auch an der kroatischen Nationalmannschaft hänge sein Herz. Sollten sich beide während der Europameisterschaft gegenüberstehen, müsse er nochmals in sich gehen, um zu entscheiden, wem er dann die Daumen drücke, lacht Stenzel. Seine Frau Diana hingegen, ebenfalls Kroatin, ist klar für das gemeinsame Heimatland.

Stenzel war immer ein harter, autoritärer Trainer, für seine langen und intensiven Einheiten bekannt, forderte Disziplin und Gehorsam: „Nur so schafft man eine Einheit und ein Team, das gewinnen kann“, ist er noch heute überzeugt. Noch heute beobachtet er den Handballbetrieb aufmerksam, vieles würde er selbst anders machen. „Der Handball wird vom aktuellen Regelwerk kaputt gemacht. Ich kann mir kein Spiel in voller Länge mehr ansehen – einfach zu anstrengend“, ärgert sich Stenzel. „Es gibt so viele unnötige, zu komplizierte Regeln, das geht auf Kosten der Attraktivität des Sports, der Zuschauer steigt da schon lange nicht mehr durch.“ Als Beispiel nennt er unter anderem die Regelungen beim Stürmerfoul oder beim Vorteil. Auch die Entscheidung in der letzten Minute im Spiel Deutschland gegen Slowenien in der Vorrunde der aktuellen Europameisterschaft zeige diese Problematik auf – Deutschland erhielt nach allgemeiner Verwirrung und Einsatz des Videobeweises aufgrund der Verhinderung des Anwurfs einen Siebenmeter zugesprochen und konnte das Ergebnis dadurch noch zum 25:25 ausgleichen.

Die Zeiten, in denen Stenzel selbst die Trainerbank drückt, sind lange vorbei, bereits seit 22 Jahren. Bald will er jedoch wieder eine junge kroatische Mannschaft aus Adriatic in Kroatien beraten und trainieren, loslassen kann Stenzel seinen Sport nicht. Der Handball ist, und das merkt man, noch immer der Mittelpunkt seines Lebens, seine große Leidenschaft. Am Spielfeldrand, wie früher als Trainer, könne er jedoch nicht mehr stehen, erklärt er schmunzelnd, das liege auch an seinem Alter: „Zu nervenaufreibend, die Gesundheit geht jetzt einfach vor!“ David Metzmacher