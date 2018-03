SPD-Duo übt Kritik an Rat und Verwaltung

Eigentlich war ja abgesprochen, das RLZ-Sommergespräch nur mit dem Fraktionsvorsitzenden zu führen: Doch Günter Klein, der seit 1999 für die Sozialdemokraten im Stadtrat sitzt und seit 2004 an der Fraktionsspitze steht, hat Verstärkung mitgebracht.

Die Parteivorsitzende Gabi Laschet-Einig wirkte bis Ende 2007 als Bürgermeisterin mit eigenständigem Geschäftsbereich, bevor der Rat dieses Modell kippte.

Immer wieder ist von der mangelnden Produktivität des Stadtrates die Rede. Teilen Sie die Kritik?

Günter Klein: Bei vielen Diskussionen im Rat vermisse ich die Sachlichkeit. Wir schweifen immer wieder ab, greifen auf Vergangenes zurück, anstatt den Blick nach vorne zu richten. Auch wir sind davor nicht gefeit und haben uns in der Vergangenheit über gewisse Dinge geärgert. Letztlich muss man Mehrheiten aber akzeptieren, auch wenn man persönlich ganz anderer Meinung ist.

Gabi Laschet-Einig: Die Produktivität eines Rates hängt maßgeblich von dem Vorsitzenden ab, der führt und leitet. Und wenn der Verantwortliche der Auffassung ist, er müsse wichtige Punkte ans Ende einer langen Tagesordnung setzen – und das in Absprache mit seinen Beigeordneten – dann trägt er dafür auch die Verantwortung.

Und wenn die Sitzungsleitung denkt, man könne unter dem Tagesordnungspunkt Mitteilungen und Anfragen Ewigkeiten darüber diskutieren, ob ein Mülleimer gestreift oder gepunktet ist, dann ist auch deren Entscheidung. Genau wie die Entscheidung, die ständigen Abschweifungen von Ratsmitgliedern, insbesondere von Edi Wolf, den ich als Bürger schätze, zuzulassen.

Man darf sie jedoch auch rügen, tadeln oder ihnen das Wort entziehen. Auch Werner Konrad, den ich ebenfalls sehr schätze, vergreift sich manchmal dermaßen im Ton, da muss man auch mal sagen: Herr Konrad, Schluss jetzt. Genau diese Führung vermisse ich bisweilen von unserem Stadtoberhaupt.

Auch die mangelnde Verlässlichkeit in dem Gremium wird immer wieder kritisiert.

Klein: Absprachen, die in einem Ausschuss getroffen wurden, müssen auch eingehalten werden. Oft findet sich eine Ausschussmehrheit, formuliert einen gemeinsamen Antrag, und man geht in dem sicheren Gefühl nach Hause, dass dieser Antrag im Stadtrat auch zum Erfolg führt.

Doch dann muss man häufig feststellen, dass es welche gibt, die etwas entweder nicht richtig verstanden haben oder aber bei denen die Lobbyarbeit gefruchtet hat. Ein gutes Beispiel dafür ist der der Bebauungsplan für die St.-Martin-Siedlung.

Es gibt also keine Verlässlichkeit mehr im politischen Lahnstein?

Klein: Zumindest vermisse ich die zu einem guten Stück. Ich würde nicht sagen, dass es sie gar nicht gibt, denn dann hätten wir in der Vergangenheit ja überhaupt nichts erreicht. Nur: Wenn das, was in einem Ausschuss entschieden wurde, im Stadtrat auch entsprechend umgesetzt würde, ginge vieles schneller. Nur weil in der Ratssitzung Öffentlichkeit da ist, muss man nicht alles noch einmal breittreten. Das ist wie Schaulaufen.

Wie kann man denn noch vertrauensvoll zusammenarbeiten, wenn man erlebt, dass Absprachen nicht funktionieren?

Klein: Die Unzuverlässigkeit liegt sicherlich auch daran, dass im Ausschuss oft Leute sitzen, die unvorbereitet da sind, zum Beispiel als Vertretung. Im Anschluss werden deren Entscheidungen dann aber von der eigenen Fraktion in Frage gestellt, weil dort alle möglichen Bedenken oder taktische Erwägungen mit einfließen.

Vielen im Ausschuss fehlt also der Parteihintergrund?

Klein: Und der fachliche Hintergrund der nötig ist, um etwas in ein Gesamtkonzept einordnen können.

Laschet-Einig: Viele Ausschussmitglieder sind in ihrer Fraktion zu wenig eingebunden. Ich will ja gar nicht sagen, dass sie keine Ahnung haben. Aber sie wissen zu wenig über das Geschehen, über das, was im Laufe der Entwicklung besprochen wurde. Wenn man bei einem Projekt schon ziemlich weit ist, kommen diese Ausschussmitglieder dann und wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen und stimmen irgendwie nach ihrer rein persönlichen Einschätzung ab.

Wenn es dann doch einmal Entscheidungen gibt, scheitern die häufig an der Umsetzung.

Laschet-Einig: Mir fehlt insgesamt der Respekt vor mehrheitlich getroffenen Entscheidungen. Das Paradebeispiel ist für mich ist die Freilegung Altes Rathaus. Wir haben dieses Ziel über Jahre verfolgt und politisch durchgesetzt. Aber es wird einfach nicht umgesetzt.

Gerade bei der Verwaltungsführung fehlt die Tatkraft. Eine Entscheidung, die so vom Rat getroffen wurde, muss durchgezogen werden. Die Verwaltungsspitze ist verpflichtet, auszuführen und nach Möglichkeiten zu suchen, gewollte Projekte auch umzusetzen, anstatt 20 Gründe zu suchen, warum etwas nicht geht.

Heißt das, Dinge, die die Verwaltungsspitze will, werden umgesetzt, andere geschickt umschifft?

Klein: Man kann zumindest den Verdacht haben. Einige Dinge werden mit Nachdruck persönlich vom OB verfolgt, bei anderen Dingen wird dies eher auf der Fachbereichsleiterebene abgewickelt.

Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zum Oberbürgermeister?

Klein: Wir diskutieren und kommunizieren auf Augenhöhe, es gibt einen offenen Dialog. Das ändert aber nichts daran, dass wir in ganz vielen Punkten unterschiedlicher Meinung sind und vieles in der Stadt schief läuft.

Aber ich gehöre nicht zu den Personen, die meinen, mit allen Punkten an die Öffentlichkeit gehen zu müssen, nur um mit der Verwaltungsspitze im Clinch zu liegen. Im Gegensatz zu anderen geht es mir nicht darum, den OB bloßzustellen. Ich versuche, die Dinge anzusprechen und eine Verbesserung zu erzielen.

Klingt nach einem harmonischem Miteinander: Kann sich Peter Labonte bei der OB-Wahl 2013 also über die breite Unterstützung der Sozialdemokraten freuen?

Klein: Nur weil ich versuche, persönliche Häme rauszulassen, heißt das doch nicht, dass wir zufrieden mit der Verwaltung und dem OB sind. Es gab und gibt weiter große Differenzen, beispielsweise bei den Themen Parkhaus, Koblenzer Straße oder Hermsdorfer Straße. Häufig werden die Sachen von der Verwaltung solange behandelt, bis sie endlich passend zu sein scheinen.

So war es auch bei der jüngsten Ratssitzung zum Thema Koblenzer Straße: Auf einmal hieß es, der Herr Altmann könne sein Konzept nicht verwirklichen, weil er innenstadtrelevante Segmente anbieten wolle. Dass es genau diese Segmente aber schon seit Jahren auf der gegenüberliegenden Seite gibt, wird verschwiegen. Ganz grundsätzlich fehlt in der Verwaltung jegliches perspektivisches Denken, wohin die Entwicklung unserer Stadt gehen soll.

Wissen Sie, wie oft sich der Stadtentwicklungsausschuss trifft? Genau zwei Mal im Jahr, entsprechend dünn fallen die Ergebnisse aus. Dabei ist die Stadtentwicklung eine der zentralsten Zukunftsthemen. Oder: Was macht der Wirtschaftsförderer eigentlich genau? Ab und zu gibt es ein Foto mit ihm zu sehen, wenn er mal wieder einem neuen Imbissbudenbesitzer zur Eröffnung gratuliert. Sonst passiert nichts.

Auch der Tourismus wird in Lahnstein vernachlässigt, gerade beim Radtourismus liegt unglaubliches Potenzial brach. Oder schauen Sie doch mal nach Braubach, wo die Stadt mit ihrem Wohnmobilstellplatz großen Erfolg hat. Warum schieben wir hier nicht ein solches Projekt an, mit dem alten Sportplatz Kränchen hätten wir doch eine ideale Fläche.

Laschet-Einig: Auch beim Thema Marktplatz vermissen wir jeglichen, über den Durchschnitt hinausgehenden Drive von Seiten der Verwaltungsspitze. Alle Fraktionen sind dafür, dass sich hier endlich etwas tut. Wenn es aber stimmt, dass das ehemalige Hotel Becker an einen Bauunternehmer verkauft wurde, sind die Gestaltungsmöglichkeiten massiv eingeschränkt. Da kann ich nicht verstehen wieso auch nur ein Gedanke an die Gestaltung von Nummernschildern verwand wird, wenn gleichzeitig wichtige Themen liegen bleiben.

Sie sprechen den Vorstoß des OB für ein eigenes Lahnsteiner Kfz-Kennzeichen an.

Laschet-Einig: Genau. Was soll so ein Firlefanz? Diesen Einsatz von Elan wünsche ich mir bei den Themen Marktplatz, Altes Rathaus, Radwegenetz und vielem mehr.

Klein: Diese publikumswirksamen Geschichten liegen dem OB nun mal, das macht er perfekt. Wann immer es positive Sachen zu verkünden gibt, macht es der OB selbst. Zu negativen Dingen dürfen sich dann die Fachbereichsleiter äußern. Grundsätzlich frage ich mich auch, warum aus der Verwaltungsspitze immer nur einer präsent ist?

Sie besteht doch nicht nur aus dem OB – es gibt drei Beigeordnete! Aber wenn der OB im Urlaub ist, äußert sich nur sein Büroleiter. Warum vertritt nicht Bürgermeister Paul Arzheimer die Interessen der Stadt? Bei der Abschaffung der eigenständigen Geschäftsbereiche hat man argumentiert, dies würde die Verwaltung effektiver machen. Das Gegenteil ist der Fall.

Wann entscheiden Sie, ob es bei der OB-Wahl 2013 einen sozialdemokratischen Kandidaten gibt?

Klein: Erst einmal müssen wir von der Verwaltung endlich den Wahltermin genannt bekommen. Danach werden wir in Ruhe entscheiden. Aber in der Vergangenheit hat die SPD immer einen kompetenten Kandidaten gestellt.

Allerdings mit wenig Erfolg …

Klein: Der Amtsinhaber hat nun mal immer einen Bonus, zumal dann, wenn er sich so gut publikumswirksam präsentieren kann. Aber wir arbeiten an diesem Thema.

Das Gespräch führte Tobias Lui