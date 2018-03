Seltener Gendefekt: Der vierjährige Gerrit braucht unsere Hilfe

Er ist viel kleiner als andere Kinder in seinem Alter, misst gerade mal 82 Zentimeter und wiegt 12,5 Kilo. In den Augen der Menschen ist er ein Baby. Dabei ist Gerrit bereits vier Jahre alt. Er hält seinen Lieblings-Esel fest im Arm, der Schnuller liegt auf seinen Lippen, die Augen hinter der Brille werden kleiner. Eingekuschelt liegt er bei seiner Mama auf dem Schoß. Silke Richter wiegt ihn sanft in den Schlaf, redet ihm leise gut zu. Sie ist glücklich, wenn ihr Goldschatz so ruhig ist. Denn das ist nicht immer der Fall. Gerrit ist krank. Er leidet an einem sehr seltenen Gendefekt. Wie alt er mal wird, ist unklar.

„Man merkt es ihm zwar an, dass es ihm nicht gut geht, aber er ist tapfer“, sagt die Mutter aus Diez stolz und drückt ihren Sohn fest an sich. Gerrit hat jeweils ein krankes Gen von seiner Mama und seinem Papa geerbt. Eine unglückliche Kombination. Mikrozephaler osteodysplastischer primordialer Kleinwuchs Typ 1, kurz MOPD, nennt sich seine Krankheit. Sehr vereinfacht ausgedrückt handelt es sich dabei um eine besondere Form des Kleinwuchses. Dieser Gendefekt ist sehr selten, viel ist nicht über ihn bekannt. Es fehlt an Therapien. In Deutschland sind zwei weitere Kinder erkrankt, weltweit sind es zehn. Oft sterben die Kinder innerhalb der ersten beiden Lebensjahre.

Jede Erkältung kann gefährlich sein

Seine achtjährige Schwester Sophia hatte Glück. Sie kam gesund zur Welt. Sie spielt mit ihrer Freundin im Kinderzimmer, während es sich ihre Mutter zusammen mit ihrem kleinen Brüderchen im Wohnzimmer auf der Couch gemütlich gemacht hat. Die Familie wohnt zusammen mit Stiefvater Steven Richter in einer kleinen Wohnung in Diez. Gerrits Krankenbett ist im Schlafzimmer der Eltern untergebracht. Sauerstoff- und Inhaliergeräte stehen neben Kuscheltieren und Spielzeug. Immer wieder ist Gerrit auf zusätzlichen Sauerstoff angewiesen. Seine Lungen sind verschleimt, der Junge ist sehr infektanfällig. Jede Krankheit kann gefährlich werden. Besonders die kalten Tage machen der Familie Sorgen. Gerrit steht immer unter Beobachtung. Was passiert, wenn er sich wieder einen Schnupfen holt? Lungenentzündungen kennt er in seinem kurzen Leben zur Genüge. Wenn er krank ist, ist die Situation zu Hause angespannt, erzählt sein Stiefvater. Mehrmals in der Woche muss er dann zum Arzt. Aus Angst, er könnte es dieses Mal nicht überleben.

Der kleine Junge ist auf dem geistigen Stand eines Zweijährigen. Er spricht lediglich ein paar wenige Worte, muss regelmäßig zum Logopäden. Seine Mundmotorik ist nicht gut ausgebildet, weshalb er erst mal lernen musste, zu schlucken und zu kauen. Eine Brille korrigiert die Weitsichtigkeit des Kindes. Sogenannte Paukenröhrchen in seinen Ohren sorgen dafür, dass er besser hören kann. Der kleine Mann kann zwar alleine sitzen und krabbeln, stehen und laufen kann er aber nicht. Für seine Zeit im Kindergarten ist er auf einen Rollstuhl angewiesen. „Es fehlt ihm einfach die Kraft“, erklärt der 37-jährige Stiefvater die seltene Krankheit. „Er ist in seiner Entwicklung zurückgeblieben. Die Muskeln konnten sich nicht aufbauen.“ Steven Richter fährt mit seiner Hand liebevoll durch die roten Haare seines Stiefsohnes. Wegen seiner langen Wuschelmähne nennen ihn alle in der Familie nur „Fluschi“, erzählt er und lacht, während er seinen Kleinen stolz anlächelt.

Gerrit kam als Frühchen zur Welt

Seit März geht der Vierjährige in Altendiez in eine Integrationskita. Der Kleine liebt es, hat schon Freunde kennengelernt. „Er ist ein richtiger Mädchenschwarm“, erzählt die Mama stolz. „Wenn er geht, winken ihm die Mädels immer nach. Er wickelt sie alle um den Finger.“ Silke Richter hat ihre Arbeit aufgegeben, sie war bei einem ambulanten Pflegedienst angestellt. Heute geht sie nur noch zwei Stunden in der Woche arbeiten. Aber das war für die zweifache Mutter nie eine Frage gewesen. Schon damals nicht, als ihr Sohn auf die Welt kam. Gerrit war ein Frühchen. Die Ärzte mussten ihn in der 34. Schwangerschaftswoche holen. Sofort war klar, dass etwas nicht stimmte. Die Hände und Finger waren zu klein, die Arme und Beine zu kurz, die Ohren waren zu weit unten. Die Ärzte vermuteten zunächst eine Gedeih- oder Stoffwechselstörung. Negativ. Dann nahmen sich Genetiker des Falles an. Durch einen Bluttest kam dann die Bestätigung: MOPD. Ein Schock. Acht Wochen hatte Gerrit auf der Frühchenstation gelegen, war dann gerade mal eine Woche zu Hause, bevor er für Monate ins Krankenhaus musste. So ging das immer weiter.

Der Kleine schläft tief und fest in den Armen seiner Mutter, gibt keinen Mucks von sich. „Der kann aber auch anders“, verrät die 36-jährige Mutter. Zurzeit sei er mitten in der Trotzphase, versuche, seinen eigenen Kopf durchzusetzen. Eben so wie alle anderen Kinder in seinem Alter. „Das geht jetzt schon seit über einem Jahr so“, sagt Silke Richter, „aber man kann ihm nicht wirklich böse sein.“

Familie gibt die Hoffnung nicht auf

Der Vierjährige braucht einen geregelten Tagesablauf. Sonst wird er unruhig. Er ist ein fröhliches Kind. Manchmal sitzt er einfach nur da, strahlt, klatscht in die Hände oder winkt fremden Menschen zu. Dennoch: Der Kleine trägt ein schweres Schicksal. Regelmäßig muss er zur Physiotherapie und Atemtherapie, ist auf Medikamente angewiesen. Und auf Salben. Gerrit leidet unter trockener Haut. Manchmal so stark, dass er seinen kleinen Körper aufkratzt. So wie damals, als er sich einmal das ganze Gesicht blutig gekratzt hat. Mit Schrecken erinnert sich Silke Richter an diesen Anblick. Die Familie gibt die Hoffnung nicht auf. Vielleicht können die Ärzte ihrem Sohn irgendwann helfen. Damit Gerrit noch viele Jahre zu leben hat. Damit er mit anderen Kindern herumtollen kann, zur Schule gehen kann. Damit der kleine Mann mit den roten Haaren und dem ansteckenden Lächeln die Menschen weiterhin mit seinem Charme bezaubern kann.

