Erdnussriegel liegen neben veganen Fruchtgummis im Kiosk der Nicolaus-August-Otto-Schule in Nastätten. „Die Brötchen laufen gut“, sagt der Lehrer Fabian Hillingshäuser. Und von der Vollmilchschokolade werden jeden Tag nach seinen Worten zehn Tafeln verkauft. Die Namen des Personals, die auf einem Zettel am Kühlschrank stehen, gehören neuerdings zu einer Schülerfirma an der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Nastätten.

Der Kioskbetrieb mache derzeit 80 Prozent der Aktivitäten der Schülerfirma aus, erklärt Hillingshäuser, der zusätzlich zu seiner Stelle als Erdkunde- und Sportlehrer auch die Vorstandsarbeit für das kleine Unternehmen übernommen ...

Lesezeit für diesen Artikel (517 Wörter): 2 Minuten, 14 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.