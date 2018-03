Schmidt: "Wir gelten noch immer als Exoten"

Logisch, dass der Mann mit dem Fahrrad zum RLZ-Sommergespräch kommt: Schließlich ist Gerhard Schmidt Fraktionschef der Grünen im Stadtrat. "Ich mache fast alle Wege im Stadtgebiet mit dem Rad", sagt Schmidt, der zu den dienstältesten Ratsmitgliedern gehört.

Foto: me

Seit stolzen 17 Jahren sitzt der 57-Jährige in dem Gremium und vertritt gemeinsam mit Ehefrau Beatrice Schnapke-Schmidt die Interessen der ehemaligen Ökopartei. "Ich vertrete in erster Linie die Bürger von Lahnstein", widerspricht der Politiker.

"Denn deren Belange sollten im Stadtrat doch im Vordergrund stehen." Die Realitäten im über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Lahnsteiner Stadtrat sehen mitunter allerdings etwas anders aus, wie Schmidt im RLZ-Sommerinterview kritisiert.

Herr Schmidt, kümmern sich Lahnsteins Lokalpolitiker zu viel um Partei- und zu wenig um die Bürgerinteressen?

Schmidt: Manchmal habe ich diesen Eindruck. Da wird entgegen der persönlichen Meinung abgestimmt, weil dies die große Politik so vorgibt. Vor allem aber fehlt die nötige Verlässlichkeit, egal um welches Thema es geht. Meinungen und Abstimmungsverhalten ändern sich von Sitzung zu Sitzung. Absprachen werden nicht eingehalten, verlässliche Partner gibt es nicht.

War das früher denn anders …?

Das war es. Da gab es ein ganz anderes Verhältnis zwischen den einzelnen Ratsmitgliedern, egal zu welcher Partei sie gehörten. Da ist man nach den Sitzungen noch gemeinschaftlich in den ehemaligen Kaiserhof gegangen, hat ein Bierchen getrunken und auf Augenhöhe diskutiert.

Und wenn man etwas ausgemacht hat, dann hatte dies auch über den nächsten Tag hinaus Bestand. Heute sehen sich die Räte doch nur noch bei den Sitzungen oder auf irgendwelchen Empfängen.

Warum gelingt es ihrer Partei eigentlich so selten, eigene Themen zu setzen und Dinge durchzusetzen?

Weil wir keine eigene Mehrheit haben und grundsätzlich viele Dinge, die von uns Grünen kommen, automatisch abgelehnt werden. Das ist wie ein Reflex. Ich bin mir zum Beispiel relativ sicher, dass die Verlegung der Stolpersteine für die Opfer des Naziregimes von einer Ratsmehrheit abgelehnt worden wäre, wenn der Vorschlag nicht von der Kolpingfamilie St. Barbara, sondern von uns gekommen wäre.

Warum ist das so?

Wir gelten in Lahnstein offenbar bei vielen noch immer als Exoten, die man nicht ernst nehmen kann. Dabei ist diese Einschätzung überholt, wir sind bundesweit doch längst etabliert.

Nicht nur die Grünen haben Probleme, sich durchzusetzen.Insgesamt hat man in Lahnstein das Gefühl, dass politisch kaum etwas voran geht: Rathausfreilegung, Güterbahnhof, Innenstadtkonzept, die Zukunft des Marktplatzes – wirkliche Lösungen fehlen, vieles wird zerredet. Oder aber man beginnt eine Maßnahme, führt sie dann aber nicht zu Ende.

Es finden sich eben selten breite Mehrheiten, und wenn doch, sind diese nicht von Dauer, weil wieder irgendwer seine Meinung plötzlich geändert hat. Was für mich außerdem ganz entscheidend ist: Nichts läuft gegen den Willen von Oberbürgermeister Peter Labonte.

Es gibt immer zwei Möglichkeiten: Dem OB gefällt etwas, oder ihm gefällt etwas nicht. In Lahnstein gilt: Was Labonte nicht will, wird am Ende auch nicht umgesetzt. Drohen Abstimmungsniederlagen, werden Tagesordnungspunkte schon mal kurzfristig gestrichen. Und was passiert, wenn sich doch einmal eine Ratsmehrheit gegen den Willen des Stadtoberhauptes bildet, zeigt das Beispiel der gescheiterten Rathausfreilegung.

Weil sich die Verwaltung nicht mit den Eigentümern des Gebäudes zwischen Rathaus und Eisdiele einigen konnte, wird es sie nun – trotz Ratsbeschluss – nicht geben ...

Sogar die eigene Fraktion sieht gelegentlich alt aus: So kam es Ende 2010 nicht zum von der CDU gewünschten Ausbau des Leinpfades zu einem Radweg, obwohl sich eine deutliche Ratsmehrheit dafür ausgesprochen hatte … Der OB setzte den Beschluss aus, nachdem ihm die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion rechtliche Bedenken bestätigt hatte …

Keiner im Rat ist dem OB in dieser Hinsicht gewachsen … er versteht es perfekt, die entscheidenden Strippen zu ziehen. Ich bin mir auch sicher, dass er den umstrittenen Rathausumzug in das Gebäude der ehemaligen Mix-Logistik irgendwie hinkriegen wird …

2013 ist Oberbürgermeisterwahl. OB Labonte hat erklärt, erneut antreten zu wollen. Wer könnte sein Gegenkandidat sein?

Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich keinen Gegenkandidaten geben wird. Der oder die Person hätte doch längst ihren Anspruch auf das Amt angemeldet.

Würden Sie einen möglichen Gegenkandidaten denn unterstützen?

Das hängt davon ab, wer er oder sie ist. Es sollte nach Möglichkeit jemand von außerhalb sein, der ohne Makel und unbelastet an die Sache geht. Aber um diesen Kandidaten richtig bekannt zu machen, wird die Zeit langsam knapp.

Das Gespräch führte Tobias Lui