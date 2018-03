Rhein-Lahn-Kreis: Wie der Holzverkauf bald geregelt sein wird

Zu Anfang des Jahres treten oftmals neue Gesetze und Bestimmungen in Kraft. Ab dem 1. Januar 2019 soll sich im Rhein-Lahn-Kreis auch etwas für die Forstämter in Lahnstein und Nastätten ändern: Ab dann wird Rheinland-Pfalz den Holzverkauf für kommunale und private Waldeigentümer nicht mehr durchführen können. Landesforsten Rheinland-Pfalz – und damit die Forstämter – müssen sich aus der Holzvermarktung für nicht staatlichen Waldbesitz zurückziehen.

Zwischen Waldeigentümervertretern ist abgestimmt, dass der Holzverkauf von da an von kommunalen Holzvermarktungsorganisationen übernommen werden soll. Eine Lenkungsgruppe der Waldeigentümervertreter schlägt vor, fünf kommunale Holzvermarktungsorganisationen zu bilden, die flächendeckend in Rheinland-Pfalz verteilt sind. Darauf haben sich das Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten, der Gemeinde- und Städtebund und der Waldbesitzverband verständigt. Denn für das Kartellamt steht fest, dass die bisherige Form der Holzvermarktung dem europäischen Kartellrecht widerspricht. Stichwort: Vertriebskartell. Nun soll eine dem europäischen Kartellrecht entsprechende wettbewerbskonforme Neustrukturierung erarbeitet werden.

Bis zum 1. Januar 2019 müssen die sogenannten kommunalen Vermarktungsorganisationen aber erst einmal geschaffen werden. Diese sollen dann so groß sein wie wettbewerbsrechtlich möglich, um finanziell, personell und organisatorisch handlungsfähig zu sein. Arbeitsgruppen sollen bei der Umstrukturierung helfen. Der Rhein-Lahn-Kreis würde auf Basis der letzten Vorschläge zur Organisation Westerwald-Taunus zählen, die auch den Westerwaldkreis sowie die Kreise Neuwied und Altenkirchen umfasst.

Allein die jeweiligen Vermarktungsorganisationen verhandeln dann Preise und Bedingungen und entscheiden, an wen das Holz ab dem 1. Januar 2019 verkauft wird. Preisabsprachen müssen unterbleiben. Bisher waren die Säge-, die Papier- und die Verpackungs- und Energieindustrie Abnehmer; dies wird auch künftig so sein.

Dass mit der Schaffung der kommunalen Holzvermarktungsorganisationen eine große Umwälzung ansteht, die es zu bewältigen gibt, dessen sind sich Hans-Leo Cremer, Leiter des Forstamts in Lahnstein, und Susanne Gühne, Leiterin des Forstamts Nastätten, bewusst – auch unter dem Aspekt, dass mehr als 90 Prozent der Kommunen in Rheinland-Pfalz ihr Holz bislang über das Land verkauft haben, statt sich selbst um die Vermarktung zu kümmern. „Dies hatte ja Gründe“, sagt Cremer, der schon lange Jahre Fortamtsleiter ist, und erinnert an die Leistungen der Forstleute auch im Rhein-Lahn-Kreis zum Beispiel bei der Bewältigung der vielen Orkanschadensereignisse seit Vivian und Wibke. Für den Wald und die Waldeigentümer, aber auch für die Holzabnehmer sei die gemeinsame Vermarktung eine wesentliche Grundlage für die erfolgreiche Arbeit gewesen. „Nichtsdestotrotz: Die Umstrukturierung der Holzvermarktung ist jetzt nun mal Fakt“, sagt Hans-Leo Cremer.

Gleichzeitig können Gühne und Cremer aber auch beruhigen, denn für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zugunsten des Waldes und der Waldeigentümer sehen beide trotz der Umstellungen keine unlösbaren Hindernisse, da eine Zuarbeit zu einer zentralen Vermarktung bisher auch schon erfolgreich praktiziert wurde.

