Professionelle Feuerwehr-Werkstatt: Wehrleiter der VG Loreley plädiert für kreisweite Lösung

Eine gemeinsame, professionelle Feuerwehr-Werkstatt im Rhein-Lahn-Kreis, in der Fahrzeuge und Ausrüstung gewartet werden, soll im ersten Quartal dieses Jahres beschlussreif werden. Ziel der Einrichtung ist es, dauerhaft die ehrenamtlich Tätigen zu entlasten und die Sicherheit der freiwilligen Feuerwehrleute zu gewährleisten. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, Werner Groß, stellte das Konzept in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vor.

Laut Wehrleiter Ralf Reckermann muss eine kreisweite Feuerwehr-Werkstatt zeitnah realisiert werden. Der jüngste Dachstuhlbrand in Kaub habe gezeigt, dass es die ehrenamtlichen Kräfte zeitlich kaum noch schaffen, alle Atemschutzgeräte immer wieder einsatzbereit zu halten.

Foto: Sascha Ditscher

Im August vergangenen Jahres hatte der Kreisausschuss die Kreisverwaltung einstimmig beauftragt, den Betrieb einer kreisweiten Feuerwehr-Werkstatt in Eigenregie im Detail auszuarbeiten. Zu den wichtigsten Stichpunkten, die für eine kreisweite Einrichtung zur Instandhaltung der überlebenswichtigen Ausrüstungsgegenstände wie Atemschutzgeräte oder auch Materialien sprechen, gehören unter anderem:

Sicherheit im Feuerwehrdienst

Einhaltung der Prüfvorschriften/Prüfungsqualität

Aus- und Fortbildung

Entlastung des Ehrenamts

Zentrale Beschaffung

Personelle Synergie

Kostspielige Prüfgeräte sind nicht mehrfach vorzuhalten

Immer kompliziertere und umfangreichere Ausrüstungen

Abstellung von Prüfmängeln

Verantwortung und Rechtssicherheit für die Ehrenamtlichen

Gemeinsam mit seinem Amtskollegen Jens Güllering in der VG Nastätten hatte Groß das Thema vorangetrieben. Nicht zuletzt, weil im Falle einer kreisweiten Werkstatt dieser Teil aus der Planung für den Neubau der Feuerwache in St. Goarshausen herausgenommen und eingespart werden konnte. Die Kosten für den Neubau einer 534 Quadratmeter großen kreisweiten Werkstatt mit einer Prüfhalle für zwei Fahrzeuge sowie Werkstätten für Atemschutzgeräte und Schläuche werden auf 560.000 Euro geschätzt. Jährlich kommen laufende Kosten von rund 565.000 Euro hinzu. Die personelle Besetzung, in die auch die bisherigen ehrenamtlichen Kräfte weiter eingebunden werden sollen, geht von einer Werkstattleitung und zwei Teams aus. Sollten die Stadt Lahnstein und alle sieben Verbandsgemeinden mitmachen, ergäbe sich folgender Kostenschlüssel, der sich an der Verteilung der Feuerschutzsteuer an die Kommunen orientiert: Kreis (10 Prozent), VG Loreley (16,3 Prozent), VG Diez (16,2), VG Nastätten (15,2 Prozent), VG Nassau (9,5 Prozent), VG Bad Ems (9,1 Prozent), VG Katzenelnbogen (9,1 Prozent), Stadt Lahnstein (8,4 Prozent) und VG Hahnstätten (6,2 Prozent).

Der Wehrleiter der VG Loreley, Ralf Reckermann, spricht sich eindeutig für die Feuerwehr-Werkstatt aus: „Aus unserer Sicht ist es dringend notwendig, dass wir das jetzt zeitnah umsetzen.“ Auch weil die Wehren in der VG schon längere Zeit auf das kreisweite Projekt hinarbeiten, bestehe ein erheblicher Investitionsstau in den örtlichen Werkstätten. Gerade der Dachstuhlbrand am 10. Januar habe gezeigt, dass es schwierig für die ehrenamtlichen Gerätewarte sei, den gesamten Bestand an Atemschutzgeräten immer in Schuss zu halten. Und: „Die Schlauchpflege in der VG Loreley ist auf dem Stand der 1960er-Jahre stehen geblieben.“

Von unserem Redakteur Andreas Jöckel