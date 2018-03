Premiere im Jukz: Zores gibt es nur, nur, nur in Lahnstein

„So was gibt es nur, nur, nur in Lahnstein ...“ (Zitat Tommy Schneider), den Zores, der bei seiner Premiere mit Politischem, Bissigem, Komik, köstlichen Seitenhieben auf die Lahnsteiner Stadtpolitik und allerbester Musik von der Zores Band wieder rundum begeisterte. Natürlich gab's auch für die „echten“ Karnevalisten von den „alternativen“ wieder was auf die Narrenmütze. Immer aber humorig und mit einem Augenzwinkern.

Foto: Karin Kring

Wie immer ist die Frage, wo anfangen bei so viel treffend gespielten Szenen, bei so viel Komik, Satirischem und vor allem beim brillanten politischen Rückblick von Moderator Harald Pfisterer, der so manches Ereignis im Vorjahr auf den Punkt brachte. Zum Beispiel den Anstieg der Erderwärmung, der durch den Anstieg sozialer Kälte wieder ausgeglichen wird. Die Jamaikas, die Grokos, das Regierungsvakuum Angela, das „politische Spurenelement SPD“, das Konjunkturprogramm für Satiriker, das Lindner und die FDP liefern, oder der „gärige Haufen“, eine Partei, die sich selbst so nennt. Genug davon, „nicht zu viel verraten!“, die Mahnung, die der Berichterstatter immer mit auf den Weg bekommt, und zu wichtigen Fragen.

Foto: Karin Kring

Kann man eigentlich eine Regierungsbildung tänzerisch darstellen? Man kann. Und es war einfach köstlich. Wie wurde eigentlich die viel diskutierte Maut ausgekaspert? Zores zeigt's. Oder was sagen die erwachsenen Kinder, wenn die jung gebliebenen Eltern das ganze Erbe auf Traumschiffen verpulvern? Zores weiß es. Wie wirbt man neuerdings dafür, dass Flüchtlinge nicht nach Deutschland kommen? Zores zeigt die exklusive Diaschau dazu. Und weiter: die Selbsthilfegruppe, der Stromer aus dem Sportstudio, die nachgespielten Filmklassiker.

Foto: Karin Kring

Und dann natürlich Lahnstein, die Stadt, die die Zores-Leute zweifellos lieben – warum sonst hätte Mike Scholl schon das hitverdächtige Lied „Lahnstein am Rhein“ fürs 50-jährige Bestehen im nächsten Jahr getextet? Natürlich mit etlichen Seitenhieben. Das Lahnstein, an dem es aber auch so viel auszusetzen gibt. Kann man sich die schmuddeligen Ecken eigentlich schöntrinken? Zores probiert's mit einer frei improvisierten Nummer, die – als einzige – etwas schleppend daher kommt. Aber schließlich ist dabei auch das Publikum gefordert, kräftig mitzumachen. Und das kann es bei vier weiteren Sitzungen. So viel zum Schluss: Zores 2018 – wieder mal absolut sehenswert!

Einige Restkarten gibt es für die Zores-Sitzung in der Stadthalle am Samstag, 3. Februar. Erhältlich sind sie im Jugendkulturzentrum, Tel. 02621/506 04.

Von unserer Redakteurin Karin Kring