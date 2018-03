Pohl: Gästeführer lernen Kastellneubau vier Wochen vor Eröffnung kennen

Vier Wochen vor der Eröffnung des Limeskastells in Pohl hat Experte Dr. Jens Dolata zahlreiche zertifizierte Gästeführer durch den Nachbau geführt.

Pohl – Vier Wochen vor der Eröffnung des Limeskastells in Pohl hat Experte Dr. Jens Dolata zahlreiche zertifizierte Gästeführer durch den Nachbau geführt.

Am 1. Oktober ist das Kastell von 10 bis 18 Uhr erstmals der Öffentlichkeit zugänglich. Am Eröffnungswochenende, das durch den Feiertag am 3. Oktober verlängert ist, können die Besucher vor Ort erleben, wie das Lagerleben der römischen Soldaten war. Die sogenannten Limes-Cicerones, ausgebildete Gäste- und Landschaftsführer, stehen an diesem Wochenende für kostenlose Führungen zur Verfügung.

Limesexperte Dr. Jens Dolata informierte die neu ausgebildeten „Gästeführer Limes“ bei einem Besuch der Baustelle über Wissenswertes zu dem detailgetreuen Nachbau eines Kastells. Und wenn der Forscher das (fast) fertige Werk sieht, geht ihm jedes Mal das Herz auf: „Schon von außen vermittelt sich hier Geschichte, ohne dass es vieler Worte braucht“. Für das Dutzend Gästeführer sparte er dann aber doch nicht mit Informationen über die Besonderheiten des Kleinkastell-Nachbaus, „der in dieser Art einzigartig“ entlang des gesamten Verlaufs des römischen Schutzwalls ist.