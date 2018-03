Party in Lierschied: Grelle Neonfarben leuchten im Disconebel

Elektronische Tanzmusik im großen Saal der TuS-Turnhalle bestimmte den Takt und den Rhythmus der 5. Auflage des Neonballs in Lierschied, der den früher weit bekannten Nachthemdenball abgelöst hat. Dafür sorgten die DJs Marvin aus Braubach, Tom und Pierre aus Kamp-Bornhofen, Sven aus Buch, Josh sowie Benoit aus Lierschied, zugleich Mitbegründer des Neonballs.

In bunte Farben tauchte der Neonball des TuS Lierschied die Turnhalle und lockte wieder viele tanzwütige Besucher an.

Foto: Norbert Schmiedel

Ob diese oder jene Bezeichnung – der Jugend war es eigentlich egal, Hauptsache die Musik stimmte und entsprach ihrem Lebensgefühl, ihrer Generation. Bei DJ Warner aus Pohl, der im Foyer der Mehrzweckhalle zu Karaoke aufforderte, ging es auch zwei Stunden nach Beginn noch relativ ruhig zu. „Die müssen sich erst vorne im Disconebel auslassen, dann kommen sie später zu mir und geben die großen Sänger“, meinte der Profi ganz gelassen. Dann sind aber Stimmen gefragt, die die Künstler aus den Charts der 60er bis 80er sowie auch Anfang der 90er nachahmen können. „Dabei ergeben sich immer wieder mal wirklich gute Sachen“, berichtete DJ Warner. Im großen Saal tobte der Bass, erzeugte sogar einige Tanzschritte bei den sonst eher zuhörenden Gästen, die die Vibration ihrer Bauchdecken genossen.

Die DJs am Pult sorgten dafür, dass die tanzende Menge unter den zuckenden Lichtern in Bewegung blieb. Foto: Norbert Schmiede

Zu sehen gab es nicht viel durch den Disconebel. Wer jemanden suchte, der musste sich schon durchtasten. Dafür zuckten die Lichtblitze in allen Farben und hinterließen Farbspuren im Nebel im Rhythmus der Bässe. Dekorationen von der Raumdecke herab erstrahlten in Neonfarben, schließlich wurde hier der Neonball gefeiert. Je nach Art der Kleidung reflektierten auch hier die Farben mal gedämpft, mal grell leuchtend. Erst der Nebel schuf die Atmosphäre, um diese Farbenpracht zum Leuchten zu bringen.

Der TuS Lierschied hatte an Verpflegung und Getränken alles aufgeboten, was gefragt war. Besonderen Wert legte der Veranstalter auf die Eingangskontrolle. Eintritt nicht unter 16 Jahren, Minderjährige mussten um 0 Uhr die Veranstaltung verlassen. Die Ausweiskontrolle stand ganz obenan. Ein Sicherheitsdienst hatte im Saal wie im Foyer den Überblick. Aber den Besuchern ging es um die Musik, um den Sound, das Licht, die gute Stimmung. Man traf sich mit Freunden, um zu feiern. Und so soll es auch sein. nos