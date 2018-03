Obernhof hat viele Ideen: Hängeseilbrücke und eine neue Beschilderung geplant

Wenn es den Obernhofern an einem offensichtlich nicht mangelt, dann sind es Ideen, wie sie den Tourismus in ihrer Gemeinde an der Lahn weiter voranbringen könnten. Zunehmend Gestalt nimmt nicht nur die 2017 begonnene Planung der Hängeseilbrücke am Goetheberg an, wie sich in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Tourismus, Handel und Gewerbe zeigte.

In Obernhof hat man nach wie vor viele Ideen, wie der Fremdenverkehr anzukurbeln ist. Einige werden 2018 umgesetzt.

Foto: Rosenkranz/Archiv

Da musste die Ortsgemeinde Obernhof erst 752 Jahre alt werden, um das hier zu erleben: Der jüngsten Sitzung ihres Ausschusses waren sieben Zuhörer und damit einer mehr als Gremiumsmitglieder vergönnt. Nicht ausgeschlossen, dass dieses innovative Zahlenverhältnis mit der Tagesordnung zusammenhing: Auf der Agenda standen neben einem Rückblick auf 2017 vor allem jene touristisch relevanten Themen, die sich die 400-Seelen-Gemeinde für das aktuelle Jahr vor die Brust genommen hat. Wobei beides oft nicht sauber voneinander zu trennen ist. So wird die Vollsperrung der B417 zwischen Laurenburg und Holzappel, die ursprünglich Ende November abgeschlossen sein sollte, noch bis Ende März andauern und anschließend in einem zweiten Bauabschnitt in anderer Form weitergeführt werden.

„Das trifft uns wirklich hart“, beklagte Ortsbürgermeister Karl Friedrich Merz, der dazu einen Brief von Udo Rau, der „beauftragten Person der Verbandsgemeinde Nassau“, an Lutz Nink, den Chef des Landesbetriebs Mobilität Diez, vorlas. Eine Fortführung der Vollsperrung bedeute das wirtschaftliche Aus für die touristischen Betriebe in Obernhof, schreibt Rau darin und schlägt vor, den zweiten Bauabschnitt entweder nach der Tourismussaison oder unter einer Ampelregelung statt unter Vollsperrung durchzuführen. „Ich könnte mir vorstellen, dass wir Lutz Nink zu einer Gemeinderatsbesprechung einladen“, regte Merz an und fügte hinzu: „Wenn es zu keiner für uns akzeptablen Lösung kommt, sollten wir uns nicht davor scheuen, weitere Maßnahmen zu ergreifen.“

Erfreulicher fiel da der Blick auf die letztjährige, mit der Silbermedaille belohnte Teilnahme am Landesentscheid des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ aus. „Dieser Erfolg hat dazu geführt, dass wir in den überregionalen Medien präsent sind, und ist bei der Beantragung von Fördergeldern hilfreich“, betonte Merz. Denn wenn es den Obernhofern an einem offensichtlich nicht mangelt, dann sind es Ideen, wie sie den Tourismus in ihrer Gemeinde weiter voranbringen könnten.

Zunehmend Gestalt nimmt nicht nur die 2017 begonnene Planung der Hängeseilbrücke am Goetheberg, sondern auch die Umwandlung des Obernhofer Spielplatzes in eine Erlebnis- und Begegnungsstätte an. Bei dem rund 197.000 Euro teuren Projekt könne man mit circa 120.000 Euro Fördermitteln rechnen, so Merz: „Ich denke, dass wir in den nächsten vier Wochen den endgültigen positiven Bescheid erhalten werden.“ Ebenfalls im Rahmen des Leader-Förderprogramms peile Obernhof die Erneuerung der Bootsstege an. Nicht eben wenige Vorhaben also, die sich im Haushaltsansatz für das Jahr 2018 auf der Ausgabenseite mit stattlichen 29 860 Euro niederschlagen. Dem stehen auf der Einnahmenseite vergleichsweise bescheidene 7000 Euro gegenüber. Diesem Ungleichgewicht zum Trotz sei es wichtig, den Tourismus in Obernhof weiter zu fördern, betonte der Ortsbürgermeister.

Dazu soll nicht zuletzt auch die Präsenz auf Messen und ähnlichen Veranstaltungen dienen. Hier sind die Teilnahme an der Touristikmesse Koblenz, der Expomeile in Nassau und, mit zwei Privatausstellern, auch an der Touristikbörse Limburg geplant. Mindestens genauso wichtig ist die Präsenz in den digitalen Medien. Über die Schritte, die man für eine nutzerfreundlichere Internetseite der Ortsgemeinde unternommen hat, berichtete das Ausschussmitglied Monique Thesing. Neu ist vor allem, dass man jetzt von der Startseite aus mit einem Mausklick zu sämtlichen Schwerpunktthemen wie Tourismus, Aktuelles oder Veranstaltungen gelangen kann. Dazu ist Obernhof auf Facebook, Instagram und Youtube unterwegs. Individuell auf die Lahngemeinde zugeschnitten ist das Obernhofer Gipfelbuch – eine Plattform, in die Besucher Texte und Bilder einstellen können. „Im Zusammenhang mit dem Gipfelbuch haben wir 20 dynamische QR-Codes entwickelt, die man jederzeit mit neuen Informationen bestücken kann. Sie beinhalten Themen wie zum Beispiel den Weinbau in Obernhof oder die Heimatgeschichte und umfassen bis zu 20 Seiten“, erklärte Monique Thesing, betonte aber auch: „Was die Arbeitsbelastung betrifft, sind wir inzwischen an unseren Grenzen angekommen.“ Der Kommunikationswissenschaftler und Obernhofer Neubürger Luka Pisac wird die Ortsgemeinde deshalb künftig in Sachen Onlinemarketing unterstützen.

Ein Punkt, bei dem Klärungsbedarf bestand: „Es gibt Leute, die unsere Internetseite nutzen möchten, aber nicht in Obernhof wohnen und hier keinen Tourismusbeitrag zahlen“, berichtete Karl Friedrich Merz. Den Betreffenden gegen einen Obolus die für Ortsansässige kostenlose Nutzung der Internetseite ermöglichen, lautete eine der beiden zur Debatte stehenden Optionen. Am Ende sprach sich der Ausschuss dagegen aus: Auch künftig sollen sich ausschließlich Obernhofer Betriebe auf der Internetseite präsentieren dürfen. Verlinkungen sollen für auswärtige Unternehmen allerdings möglich sein.

Den Obernhofern kommt es eben vor allen Dingen darauf an, noch mehr Touristen als bisher in die eigene Gemeinde zu „locken“, wozu auch die federführend von Monique Thesing und Karl Friedrich Merz entwickelte und bei der Ausschusssitzung als Prototyp vorgestellte außerörtliche Beschilderung beitragen soll. Am Lahnufer, am Goethepunkt, am Kippelchen und an der Dörsbachbrücke sollen künftig jeweils drei Schilder potenzielle Gäste bereits vor den Toren Obernhofs auf die dortigen Attraktionen aufmerksam machen. Das Trio besteht aus zwei Standardschildern, von denen eines allgemeine Informationen über Obernhof und das andere eine Übersicht über das dortige Hotel- und Gastronomiegewerbe enthält, und einem Wechselschild, das auf den jeweiligen Standort zugeschnitten ist und beispielsweise über die Lahn informiert. Ein fünftes Schilder-Trio kommt in der Dorfmitte dazu. Da der Einleitungssatz „Bald kommen Sie in einen der schönsten Orte an der Lahn“ dort nicht mehr wirklich Sinn macht, weicht es etwas von seinen Kollegen ab und widmet sich der Historie des Dorfkerns. „Wir brauchen ganz schnell eure Korrekturvorschläge“, appellierte Merz an seine Ausschusskollegen. „Anfang April sollen die ersten Schilder stehen.“

Von unserer Mitarbeiterin Ulrike Bletzer