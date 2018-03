Neujahrsempfang in Nastätten: Die Blaufärberstadt feiert ihren Boom

Normalerweise, so möchte man meinen, ist es keine gute Idee, bei einem Empfang den Tisch mit Getränken und Laugenbrezeln direkt hinter dem Rednerpult aufzubauen. So manch Zuhörer könnte – getrieben von Hunger und Durst – während des Vortrags gedanklich abschweifen. Doch Nastättens Bürgermeister Joachim Rzeniecki hatte beim Neujahrsempfang der Stadt die volle Aufmerksamkeit seines Publikums. Denn in der Blaufärberstadt war und ist es keineswegs langweilig, was auch Rzenieckis Ansprache gut zum Ausdruck brachte.

2017 habe die Stadt eine ganze Menge an Themen angepackt und zum Abschluss gebracht, so der Bürgermeister. „Und dies ist fast immer mit einem überwältigenden Konsens gelungen“, betonte Rzeniecki. Ziel einer modernen Kommunalpolitik müsse es sein, gemeinsam mit den Bürgern Prozesse in Gang zu setzen, deren Endergebnisse „von möglichst vielen akzeptiert werden“.

An ein Ergebnis, das nicht von allen Bürgern gutgeheißen wurde, erinnerte der Stadtchef noch einmal: den Verkauf der Denkmallok an einen niederländischen Sammler, der sie nun sanieren wird. „Die nachprüfbare Faktenlage jedoch lautet“, so Rzeniecki, „die Lok hat einen Schrottwert von circa 3000 Euro, der erzielte Verkaufserlös betrug 175.000 Euro.“ Er könne zwar durchaus nachvollziehen, warum insbesondere ältere Bürger die einstige Lokomotive der Nassauischen Kleinbahn behalten wollten. Doch er glaube, „dass der Verkauf der beste Weg war, um die Lok zu retten und für die Nachwelt zu erhalten“.

Großes Lob ließ Rzeniecki seinen Beigeordneten ebenso zuteilwerden wie den Angestellten der Stadtverwaltung. Sie alle würden ein Team bilden. Denn: „Die Teamleistung ist der Einzelleistung immer überlegen“, betonte der Bürgermeister. So hat sein Beigeordneter Ulrich Gasteyer etwa eine Aufgrabungsrichtlinie ausgearbeitet, die der Stadtrat im Frühjahr beschlossen hat.

Diese regelt nun, unter welchen Voraussetzungen die Verwaltung das Aufreißen von Straßen erlaubt und was Bauunternehmen bei ihrer Arbeit zu beachten haben. Denn nicht immer wurden die Straßen in der Stadt nach dem Verlegen von Versorgungsleitungen wieder sauber verschlossen. Schlecht wiederhergestellte Straßen „stellen eine finanzielle Wertminderung des kommunalen Anlagevermögens dar“, betonte Rzeniecki. „Die Akribie, mit der der Beigeordnete Gasteyer die Einhaltung der Richtlinie beaufsichtigt, hat so manchen Steuergroschen gespart.“

Und seinem Ersten Beigeordneten Marco Ludwig sei er mehr als dankbar, „dass er entschlossen das seit Jahren dahindümpelnde Einzelhandelskonzept aufgegriffen und erfolgreich zum Abschluss gebracht hat“, erklärte Rzeniecki. Über dieses legt die Stadt nun sogenannte Versorgungsbereiche fest, innerhalb deren sie die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben erlaubt.

Teil des Konzepts ist auch eine sogenannte Tragfähigkeitsanalyse, mit der die Stadt ein Kölner Beratungsbüro beauftragt hat. Deren Ergebnisse liegen nun seit dem 23. Dezember vor, so Rzeniecki. Sie zeigen: Nastätten und sein Umland können einen weiteren Vollsortimenter in Sachen Lebensmittel verkraften. „Aufgrund des beschlossenen Einzelhandelskonzeptes, der vorliegenden Auswirkungsanalyse und erfolgreicher Grundstücksankäufe scheint Edeka nicht mehr so ganz unwahrscheinlich“, konnte Rzeniecki verkünden. Derzeit befindet sich die Stadt noch in Verhandlungen mit zwei Investoren für den geplanten Edeka-Markt.

Die Entwicklung der Innenstadt soll 2018 ein wichtiges Thema bleiben. Zwar wurde die seit 1997 laufende Stadtsanierung im vergangenen Jahr abgeschlossen. Doch Nastätten hat sich bereits mit Erfolg um die Aufnahme in ein weiteres Landesförderprogramm beworben. „Am 12. Januar wird Herr Innenminister Lewentz einen Förderbescheid von 533.000 Euro förderfähigen Mitteln, davon 400.000 Euro reine Fördermittel, übergeben“, gab Rzeniecki bekannt.

Zu den letzten Projekten des abgeschlossenen Förderprogramms gehört die Sanierung der Brühlstraße sowie des Synagogenplatzes. „Insbesondere der Synagogenplatz ist ein Schmuckstück geworden und wird vom ersten Tag an von den Bürgerinnen und Bürgern sehr stark angenommen“, so Rzeniecki. Den Platz ziert seit dem Sommer ein Vier-Jahreszeiten-Brunnen des Nastätter Künstlers Paul Müller-Brand. Von ihm stammt auch der neue Blaufärberbrunnen vor dem Bürgerhaus, an dessen Gestaltung sich auch Schüler der Integrierten Gesamtschule beteiligt haben.

Als „Filetstück der Innenstadt“ bezeichnete Rzeniecki das sogenannte Lilienkarree zwischen Borngasse, Römerstraße und Kirchgasse. Um mehr Einfluss auf die Entwicklung dieses Bereichs zu gewinnen, sei geplant, „die Lilie für die Stadt zu erwerben“, erläuterte der Bürgermeister. „Entsprechende Gespräche sind schon geführt worden.“ „Die Lilie“ ist ein denkmalgeschütztes Fachwerkhaus an der Ecke Römerstraße/Borngasse. Entstanden ist es wohl Mitte des 17. Jahrhunderts. Ein Arbeitskreis aus Stadtratsmitgliedern werde ein Nutzungskonzept für das Haus erarbeiten. Es soll sich also einiges tun in Nastätten. Auch der Bauhof bekommt ein neues Zuhause, da das jetzige Gebäude den heutigen Anforderungen nicht mehr entspreche. „Es ist geplant, auf städtischem Grund bei der Wagenbauhalle einen neuen Bauhof zu errichten“, erklärte Rzeniecki. Für das bestehende Bauhofgebäude habe ein Investor ein überzeugendes Konzept vorgelegt: Er will die Anbauten abreißen und aus dem alten Gaswerk eine Brauereigaststätte machen.

„Nastätten boomt und pulsiert“, zog der Stadtbürgermeister Bilanz. Sämtliche Baugrundstücke im Gewerbegebiet Sandkaut seien verkauft. Und für eine Erweiterung um 20.000 Quadratmeter „hat der Stadtrat noch kurz vor Weihnachten die Weichen gestellt“. Nach jahrelangem Stillstand seien 2017 zudem sechs Grundstücke im Baugebiet Weiberdell verkauft worden. „Wir benötigen dringend die Möglichkeit, die Nachfrage nach Bauland befriedigen zu können“, so Rzeniecki. Besonders junge Familien aus Hessen seien an Grundstücken interessiert. Daher sei es nötig, das Neubaugebiet Hasenläufer II voranzutreiben.

Schließlich lobte der Stadtbürgermeister auch das große Engagement der Bürger in der Blaufärberstadt: „Vieles von dem, was zur Lebensqualität von Nastätten gehört, basiert auf der Initiative und dem sozialen Einsatz der hier lebenden Menschen.“ Ohne den Einsatz und den Ideenreichtum der Organisationen und Vereine seien auch die mehr als 30 Veranstaltungen zur 200-Jahr-Feier der Stadt 2017 nicht in dieser Form möglich gewesen.

Von unserer Redakteurin Cordula Sailer