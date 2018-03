Neues Jahr, neue Chancen für Lahnstein? Wünsche und Prognosen

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen. Für viele vielleicht mit guten Vorsätzen, neuen Zielen. Ganz bestimmt aber auch mit der Frage, was wird 2018 bringen? Ganz persönlich, für jeden Einzelnen. Aber auch für die Stadt Lahnstein. Welche Veränderungen stehen an, welche Ziele setzen sich die Kommunalpolitiker? Welche – positiven – Schlagzeilen wünschen sich Lahnsteins Bürger. Wir wollen fragen. Die Fraktionen im Stadtrat. Aber diesmal auch die Bürger.

Eine tolle Idee (statt Böllern): Mit Wunderkerzen haben Koblenzer die Jahreszahl 2018 in den Nachthimmel gezaubert. Was wird das neue Jahr für Lahnstein bringen?

Foto: Guido Höfer

Zuvor aber noch einmal – auch das ist gute Tradition zum neuen Jahr – ein Rückblick: Vor genau einem Jahr nannten die Parteien im Stadtrat ihre Ziele für 2017. Was davon haben sie tatsächlich im zu Ende gegangenen Jahr erreicht. Wir lesen einmal nach.

Was wünschen sich die Lahnsteiner Bürger für ihre Stadt im neuen Jahr? Was sollte 2018 unbedingt auf den Weg gebracht werden? Welche positiven Schlagzeilen würden Sie gern lesen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung, Ihre Wünsche, Ihre Ideen. Am besten per E-Mail an die Adresse bad-ems@rhein-zeitung.net oder aber auch ganz einfach als Brief oder Postkarte an die Redaktion der Rhein-Lahn-Zeitung, Römerstraße 94, 56130 Bad Ems.Wir freuen uns schon jetzt auf Ihre Zuschriften.

Johannes Lauer (CDU) fasste sich zur Frage, welches Ziel er unbedingt erreichen wollte, ein wenig allgemein und nannte nicht nur eines, sondern als „Kernziel“, „unsere Heimatstadt in allen möglichen Bereichen, sei es Schulen, Kindertagesstätten, Infrastruktur, Kultur, Sport, Tourismus und noch vieles mehr, jedes Jahr ein gewisses Stück nach vorne zu bringen“. Und sicher wurde auch einiges davon erreicht: Die Sanierung der Goetheschule hat begonnen, für das vom Land geförderte Projekt Stadtumbau gab es verschiedene erfolgreiche Workshops mit den Lahnsteiner Bürgern. Das vom Planungsbüro definierte Ziel, nach den Sommerferien 2017 ein Konzept vorzulegen, scheint allerdings noch nicht so weit zu sein. Wurde die sogenannte „Entlastungsstraße light“, ein weiterer Wunsch, den der CDU-Fraktionschef vor einem Jahr nannte, ein Stück weit vorangebracht? Pläne sind zumindest noch nicht öffentlich bekannt. Immerhin: Der Kleinkindbereich im Freibad wurde erneuert und eröffnet. Auch ein Wunsch, den Lauer nannte.

„Wir möchten, dass der Ausbau Hohenrhein Ende des Jahres 2017 beginnt“, sagte Lennart Siefert (Unabhängige Liste Lahnstein) als vorrangiges Ziel seiner Fraktion. Leider nicht geglückt. Aber immerhin steht der Ausbau Hohenrhein jetzt fest im Haushaltsplan für das Jahr 2018. Gewünscht hatte er sich auch breite Beteiligung der Bürger beim Stadtentwicklungskonzept, das die ULL angeregt hatte. Auch wenn die Pläne nun einen anderen Namen haben und „Stadtumbau Oberlahnstein“ heißen – im Grundsatz ist der Wunsch der ULL ein Stück vorangekommen.Ein Ziel, das die SPD unbedingt erreichen wollte, war laut der Fraktionsvorsitzenden Gabi Laschet-Einig „Begeisterung und ein kreatives Miteinander zu wecken zum Erhalt der Lahnquerung im Bereich der C.S.-Schmidt-Brücke und zur Realisierung einer Lahnquerung im Bereich der Rheinmündung“. Ziel erreicht? Außer dem Bekenntnis, dass man sie erhalten will, ist an der C.S.-Schmidt-Brücke bislang nichts geschehen; für die Querung an der Lahnmündung gab es immerhin viel Begeisterung bei den Workshops zum Stadtumbau – und diese Verbindung der beiden Ufer steht unter der Rubrik Lahnstein in der Machbarkeitsstudie für die Bundesgartenschau 2031 im Mittelrheintal.

Was die Freie Bürgerliste unbedingt erreichen wollte war laut Fraktionschef Reiner Burkard (FBL), dass die Stadt nicht mehr die Kosten für die von Land und Bund geforderten Standards tragen soll. Ziel erreicht? Ein klares Nein. Die unzureichende finanzielle Ausstattung der Kommunen ist mehr denn je Thema. Auch am Lahnufer, das laut Burkard endlich ansprechend gestaltet werden sollte, ist bislang nichts geschehen. Am Alten Rathaus – von einigen Fraktionschefs 2017 genannt – ebenfalls nicht.

FDP-Ratsmitglied Sascha Weinbach wünschte sich vor einem Jahr, dass die Altstadtsanierung Oberlahnstein vorankommt, ebenso die kommunale Kindertagesstätte in der Schillerstraße. Beides wurde auf den Weg gebracht. Zudem sollten bestehende Baugebiete besser vermarktet werden, um die Einwohnerzahl und damit auch den Handel zu stärken. Auch hier gibt es Fortschritte: Das Rheinquartier wächst, die Einwohnerzahl ebenfalls. Beim Einzelhandel allerdings sieht es düster aus, denn auch 2017 haben wieder etliche Geschäfte ihre Türen für immer geschlossen.

„Die Stadt muss den Haushaltsausgleich schaffen“, sagte Gerhard Schmidt (Bündnis 90/Die Grünen) vor einem Jahr. Ein hehrer Wunsch, der sich sicher nicht so schnell verwirklichen lässt. Vielleicht in ein bis zwei Jahrzehnten mal ... Einen Fortschritt gibt es jedenfalls vorerst nicht: Ende 2018 wird die Stadt noch mehr Schulden haben als zuvor. Schmidt wünschte sich auch „mehr Bürgerbeteiligung statt der Angst vor der Bürgermeinung“. In diesem Sinne, und weil die Stadt und ihre Entwicklung alle Bürger angeht: Schreiben Sie uns Ihre Meinung.

Von unserer Redakteurin Karin Kring