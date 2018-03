Neue VG braucht neuen Bürgermeister: Udo Rau tritt nicht zu Wahl an

Der langjährige Bürgermeister und derzeitige Beauftragte der Verbandsgemeinde Nassau, Udo Rau, steht als Verwaltungschef der künftigen VG Bad Ems–Nassau nicht zur Verfügung. Das hat der CDU-Politiker am Donnerstag in einer Pressemitteilung deutlich gemacht. Damit ist nun völlig offen, wer sich um das Bürgermeisteramt bewerben wird. Die Organe der zum 1. Januar 2019 neu zu gründenden Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau müssen gewählt werden. Neben dem VG-Rat, der eine Wahlzeit bis zur Kommunalwahl im Mai 2024 haben wird, wird auch ein neuer Verwaltungschef für eine achtjährige Amtszeit gewählt. Voraussichtlich sind die Wahlen im Herbst dieses Jahres.

Udo Rau (links), war 16 Jahre lang Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nassau und führt sie nun bis Ende 2018 als Beauftragter bis zur Fusion mit der VG Bad Ems. Deren letzter Bürgermeister Josef Oster (rechts) schied bereits im Herbst 2017 aus dem Amt, weil er in den Bundestag gewählt worden war. Foto: Carlo Rosenkranz

„Meine Familie und ich haben uns die Entscheidung des Ausstiegs nicht leichtgemacht“, teilte Udo Rau am Donnerstag mit. „Aber nach dann 17 Jahren an der Spitze einer Verbandsgemeinde muss man sich auch mal anderen Aufgaben zuwenden können.“ Rau hatte nach eigenen Angaben am Mittwoch die Mitarbeiter der Verwaltung, die Mitglieder der CDU-Gemeindeverbände Nassau und Bad Ems sowie die Spitzen der Ratsfraktionen über seine Entscheidung informiert. „Meine langjährigen Weggefährten haben es verdient, persönlich von mir über meinen Entschluss und die Beweggründe informiert zu werden“, so Rau.

Sein Ausstieg zum jetzigen Zeitpunkt hat auch einen beamtenrechtlichen Hintergrund. Würde Rau für das Bürgermeisteramt in der neuen VG kandidieren und gewählt werden, müsste er laut Landesbeamtengesetzes nach einer Amtszeit von acht Jahren wieder kandidieren. Wäre Rau dann erneut erfolgreich, dauerte seine zweite Amtszeit in der VG Bad Ems-Nassau bis zu seinem 65. Lebensjahr an und er stünde von 2019 an weitere bis zu 15 Jahre an der Spitze einer Verwaltung . „Viel zu lange“, wie Rau meint, und er fügt hinzu: „Lebendige Demokratie lebt vom Wandel.“

„Auch, wenn es sicherlich eine besondere Herausforderung ist, am Entstehen einer neuen Verbandsgemeinde mitzuwirken, so ist es sicherlich gut, dass durch einen neuen Amtsinhaber oder eine Amtsinhaberin frische Ideen und neue Schwerpunkte eingebracht werden“, ist sich Rau sicher.

„Die vergangenen 17 Jahre sind nicht in den Klamotten stecken geblieben. Meine Familie musste oft Verzicht üben. Die Kinder sind ohne den Vater herangewachsen“. Das möchte Udo Rau laut Presseerklärung nun ändern. Es gebe genügend berufliche Herausforderungen, die mit dem bisherigen Arbeitsfeld nicht oder nur am Rande zu tun haben. Diesen möchte sich Udo Rau nun stellen. Auerdem solle seine Entscheidung verdeutlichen, „dass die Mär, dass Politiker bis zuletzt an ihren Stühlen kleben, nicht zwangsläufig zutrifft“.

Die Fusion von Verbandsgemeinden gibt den betroffenen Bürgermeistern die Möglichkeit, mit den bis zum Tag des Ausscheidens erworbenen Pensionsansprüchen in den Ruhestand zu wechseln. Rau macht davon Gebrauch, ohne aber den Ruhestand auch zu praktizieren, wie er mitteilt. „Mit dann gerade einmal 50 Jahren und einer gehörigen Portion Erfahrung gehört man sicherlich noch lange nicht zum alten Eisen. Ich mache dann nicht nichts, sondern einfach etwas anderes“, so Rau. Was das sein wird, sei noch völlig offen. Es gebe noch keine konkreten Vorstellungen. „Erst einmal muss ich nach Ende meiner heutigen Aufgabe Abstand gewinnen“, so der Beauftragte der VG Nassau.

Bis Rau Ende 2018 die Verantwortung abgibt, gibt es in der Verbandsgemeinde Nassau noch alle Hände voll zu tun. Das letzte Jahr an der Verwaltungsspitze sei ein Jahr voller Großprojekte, wichtiger Weichenstellungen und Vorbereitung auf die Fusion. „Ich werde bis zum 31. Dezember meine Aufgabe mit vollem Engagement ausüben“, verspricht Rau. „Dann gehe ich. Mit einem Herzen voller schöner Erinnerungen an Begegnungen mit Menschen ,meiner' Verbandsgemeinde Nassau und mit interessiertem Blick auf die sicher gute Entwicklung der neuen Verbandsgemeinde“, heißt es zum Abschluss seiner Erklärung. red