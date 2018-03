Narrenkapp entfacht Frauenpower: Auszeichnung für Loreleymöhne

Mann, war das vielleicht spannend. Satte zweidreiviertel Stunden lang kreiste das Kreisnarrentreffen um die staatstragende Frage: „Wer kriet diesjohr die Rhein-Lahn-Kapp?“

Kreisnarrentreffen 2018 1 von 11 Rheinland-Pfalz/ Impressionen vom 19.01.2018 beim 16. Kreisnarrentreffen im Kurtheater im Kurhaus Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis).



2 von 11 Rheinland-Pfalz/ Impressionen vom 19.01.2018 beim 16. Kreisnarrentreffen im Kurtheater im Kurhaus Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis).



3 von 11 Rheinland-Pfalz/ Impressionen vom 19.01.2018 beim 16. Kreisnarrentreffen im Kurtheater im Kurhaus Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis). Der rheinland-pfaelzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) ist meist Gast bei der Veranstaltung.



4 von 11 Rheinland-Pfalz/ Impressionen vom 19.01.2018 beim 16. Kreisnarrentreffen im Kurtheater im Kurhaus Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis).



5 von 11 Rheinland-Pfalz/ Impressionen vom 19.01.2018 beim 16. Kreisnarrentreffen im Kurtheater im Kurhaus Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis).



6 von 11 Rheinland-Pfalz/ Impressionen vom 19.01.2018 beim 16. Kreisnarrentreffen im Kurtheater im Kurhaus Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis).



7 von 11 Rheinland-Pfalz/ Impressionen vom 19.01.2018 beim 16. Kreisnarrentreffen im Kurtheater im Kurhaus Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis). Der rheinland-pfaelzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) ist meist Gast bei der Veranstaltung.



8 von 11 Rheinland-Pfalz/ Impressionen vom 19.01.2018 beim 16. Kreisnarrentreffen im Kurtheater im Kurhaus Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis).



9 von 11 Das kunterbunte Programm beim Kreisnarrentreffen begeisterte Narren vor und auf der Bühne. 10 von 11 Das kunterbunte Programm beim Kreisnarrentreffen begeisterte Narren vor und auf der Bühne.

Dann war das Geheimnis erfolgreich gelüftet: Daliah Geisel, die Obermöhne der Loreleymöhnen, ist die 16. Trägerin dieser angesagtesten aller Trophäen, die der Landkreis bis dato zu vergeben hat. Stopp, stimmt nicht ganz: Nach Eva Bonn (2003) und Karin Karbach (2011) ist die St. Goarshausenerin „erst“ die dritte Frau, die diese bedeutende Auszeichnung ihr eigen nennen darf – für Landrat Frank Puchtler dennoch Anlass genug, an die Adresse aller Gleichstellungsbeauftragten gerichtet, ein triumphierendes „Wir holen auf!“ in die Narrhalla zu rufen.

Aber natürlich ist die Gender-Gerechtigkeit längst nicht der einzige Grund, warum die Wahl auf Daliah Geisel fiel. „Seit 13 Jahren zeigen die Loreleymöhnen mit ihr an der Spitze lebendige Fassenacht rund um die Loreley“, so Puchtler in seiner Laudatio. „Bereits als kleines Mädchen habe die frisch gekürte Würdenträgerin, die ihre Ehre kaum fassen konnte („Ich bin total geplättet“), zusammen mit ihrer Zwillingsschwester auf der närrischen Bühne gestanden, so der Kreischef: „Nach der Devise ,Die Menschen zusammenführen‘ gelang es den Loreleymöhnen, mitten auf dem Rhein die Bürgermeister der Schwesterstädte St. Goar und St. Goarshausen zusammenzubringen. Und Daliah baut auch Brücken von St. Goarshausen nach Wellmich. Sie ist schon beim CCW aufgetreten und auch beim CV Gäsevertelche St. Goarshausen ist sie keine Unbekannte.“ Ob am Schwerdonnerstag, dem Rosenmontag oder, oder – Daliah Geisel und ihre Mitstreiterinnen halten das närrische Brauchtum hoch.

Was auf ihre Art auch all die anderen Akteure taten, die dieses vom „Dreigestirn“ Rhein-Lahn-Kreis, Rheinische Karnevals-Korporationen (RKK) und Staatsbad Bad Ems GmbH veranstaltete sowie von unserer Zeitung präsentierte 16. Kreisnarrentreffen bereicherten. Um es vorweg zu nehmen: Manfred „Radscha“ Radermacher, der den Abend gemeinsam mit Frank Ackermann, dem Rhein-Lahn-Kapp-Träger Nummer 15, in gewohnt witzig-spritziger Manier moderierte, hatte ein kurzweiliges Programm zusammengestellt. Und, wie Thomas Wilhelmi, Geschäftsführer der Staatsbad Bad Ems GmbH, betonte: „Welcher Veranstaltungsort könnte dafür schöner sein als unser Kurtheater?“ Rund 350 „normale“ Narren und 50 Ehrengäste hatten sich dort eingefunden – was Hans Kary, den Geschäftsführer der zur Rhein-Zeitung gehörenden rz Media GmbH, zu der Aufforderung veranlasste: „Kommt doch mal alle hier hoch auf die Bühne und schaut euch an, wie toll das aussieht!“ Sie seien stolz darauf, bei der Verleihung dieser Auszeichnung, die das Ehrenamt würdigt, dabei zu sein, fügten Vizepräsidentin Gabriele Arnold, Schatzmeisterin Monika Wingen-Fuhrmann und Bezirksvorsitzender Jürgen Schmidt als Vertreter der RKK hinzu.

Doch zurück zum Programm. Zu all den quirligen, bunten, mit viel Fantasie in Szene gesetzten Tänzen zum Beispiel. Zu Kelly Carey, dem Solotanzmariechen des Carneval Comites Oberlahnstein (CCO), das mit atemberaubender Präzision über das Parkett fegte. Zum Showballett der Traditionsgarde Rot-Weiß, das in seiner Räuberpistole „Nachts im Museum“ einen höchst originellen Bildertanz vollführte. Oder zu den Kolleginnen vom CCO-Showtanzballett, die sich auf eine sehr sehenswerte musikalisch-tänzerische „Zeitreise“ begaben. Indianischen Charme strahlte wiederum das Männerballett Crazy Dudes des Kamper Karneval Clubs mit seinem „Tanz der Apachen“ aus. Dazu die Gardetänzerinnen des Turnvereins Hahnstätten, die mit einer Darbietung zu Wiener Operettenmusik begeisterten, und der Möhnenclub Immerfroh aus Lahnstein, der das närrische Treiben mit einer zum Piepen komischen Funkenmariechen-Persiflage auf die Schippe nahm.

Apropos auf die Schippe nehmen: Das taten natürlich auch die beiden Wortbeiträge des Abends. Als „Bote vom Kreistag“ stieg Werner Sorg vom Nastätter Carneval Club (NCC) in die Bütt, beschränkte sich allerdings nicht auf die heimischen Abstrusitäten („Wir sind der Kreis mit den meisten Umleitungsschildern“), sondern nahm auch bundespolitisch gesehen kaum ein Blatt vor den Mund. Eine spitzzüngige, hintergründige, ins Schwarze treffende Performance.

Ein paar Ecken deftiger ging es beim „Lohnschdener Jung“ Karl Krämer zu. Die Geschichte mit der Yoga-Kerze, die zur Duftkerze mutiert, weil ihm während der meditativen Übung ein Pups entfleucht, zählte da noch zu den harmlosesten Nummern. Logisch, dass Krämer auch in gesanglicher Hinsicht zu Höchstform auflief – unter anderem mit einem umwerfend komisch präsentierten „Anti-Urlaubslied“.

Und wo wir gerade bei der Musik sind: Für sich minütlich steigernde Stimmung im Saal sorgte auch die Band Die Lokalpatrioten des Niederlahnsteiner Carneval Vereins (NCV), die moderne deutsche Songs im Idiom des Rhein-Lahn-Ecks zum Besten gaben und die Feuerwehrkapelle Dahlheim, die karnevalistisch fetzig aufspielte – ganz zu schweigen von der mehrfach lobend erwähnten Sitzungskapelle Kuh(l) Two, die ohnehin permanent im Einsatz war.

Eingebettet in dieses stramme, deutlich nach Mitternacht endende Programm waren zwei weitere Höhepunkte, ohne die beim Kreisnarrentreffen natürlich gar nichts geht: der Einzug aller anwesenden Tollitäten und Repräsentantinnen auf die Bühne und die ausgiebig zelebrierte Ordensverleihung. Hier erhielten mehr als 100 verdiente Vertreter karnevalistischer Vereine neben dem RRK-Orden auch den Pegasus-Orden der Rheinzeitung. Damit die Motivation, das närrische Brauchtum hochzuhalten, mindestens bis zum 17. Kreisnarrentreffen erhalten bleibt. Ulrike Bletzer