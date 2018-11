Der Eine-Welt-Laden in Nastätten erweitert sein Angebot: Er wird zu einer Anlaufstelle für alle, die sich Informationen über die Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal (EGOM) holen möchten. Diese bietet neuerdings auch Stromverträge für Bürgerstrom an, die im Laden zu bekommen sind. Zudem will die Arbeitsgemeinschaft Eine Welt künftig wieder kompostierbares Geschirr anbieten. Und auch Produkte, die schon länger im Sortiment sind, sollen wieder mehr in den Fokus der Kunden gerückt werden – vor allem mit Blick auf das Ruanda-Jahr, das die Verbandsgemeinde Nastätten ausgerufen hat.

Die EGOM ist als Genossenschaft inzwischen Mitglied einer Dachgenossenschaft, den Bürgerwerken, geworden. „Wir sind deutschlandweit mit etwa 90 Genossenschaften vernetzt und bieten in dem Verbund auch Bürgerstrom an“, erklärt Thomas ...

Lesezeit für diesen Artikel (602 Wörter): 2 Minuten, 37 Sekunden

