Nach mehr als zwei Jahrzehnten ist Schluss: Bernd Hartmann legt Bürgermeisteramt nieder

Wenn Bernd Hartmann auf seine Amtszeit als Gemmericher Ortschef zurückblickt, stellt er fest: „Es war nie Stillstand in den 22 Jahren.“ Immer gab es etwas zu tun für seine gut 500-Seelen-Gemeinde im Taunus.

Jeden Mittwochabend, die ganzen 22 Jahre seiner Bürgermeisteramtszeit hindurch, hatte Bernd Hartmann Sprechstunde im Gemmericher Rathaus. Doch „Bürgersprechstunde ist jeden Tag“, weiß der Ortschef. Mitte Januar gibt er sein Amt aus gesundheitlichen Gründen ab.

Doch am 14. Januar will der 65-Jährige sein Bürgermeisteramt beim Neujahrsempfang niederlegen. Aus Hartmanns Sicht ist es der ideale Zeitpunkt, um einen Schlussstrich zu ziehen: „Ich will nicht, dass irgendwann jemand sagt: Der alte Sack hätte auch mal aufhören können.“ Er schmunzelt. Ein „komisches Gefühl“ sei es natürlich schon, den Bürgermeisterposten nach so langer Zeit abzutreten. Aber er wollte dafür „gern selbst den Zeitpunkt bestimmen“, sagt Hartmann. Und gesundheitliche Probleme durch einen Hörsturz haben nun den Ausschlag gegeben.

1996 war der FWG-Politiker Bernd Hartmann das erste Mal zum Ortschef gewählt worden. Sein Vorgänger, Günter Spriestersbach von der SPD, war nach knapp zwei Jahren im Amt zurückgetreten. Gegen ihn hatte Hartmann die Kommunalwahl 1994 zuerst verloren. „Das waren noch richtig schwere Wahlkampfzeiten damals“, erinnert sich Hartmann. Denn die beiden Freien-Wähler-Gruppen im Ort und die SPD hatten sich „bekämpft bis aufs Blut“. Und so hatte es Hartmann in seiner Anfangszeit als Bürgermeister nicht leicht.

Die Freien Wähler hatten im Gemeinderat nur eine Stimme mehr als die Sozialdemokraten. „Da musste man in den Sitzungen immer schauen, dass man seine Leute von der FWG zusammen hatte“, sagt Hartmann. Gern spuckten sich die Parteien gegenseitig in die Suppe, wenn es galt, über Vorhaben abzustimmen. Nach etwa einem halben Jahr nahm Hartmann dann Friedensverhandlungen mit dem SPD-Vorsitzenden auf. Und man konnte sich auf folgendes einigen: „Wenn von jemandem was Gutes kommt, dann stimmen wir mit und hören auf mit diesem Kampf.“

Der Parteienkrieg gehört in Gemmerich inzwischen der Vergangenheit an. Die Listenwahl nach Parteien hat die Ortsgemeinde 2004 abgeschafft. Es gibt also keine Fraktionen mehr im Rat. „Heute ziehen wir im Gemeinderat an einem Strang“, betont Bernd Hartmann.

So kann er auch auf zahlreiche Vorhaben zurückblicken, die in seiner Amtszeit verwirklicht werden konnten. „Ach Gott, wir haben so viel gemacht“, sagt Hartmann, als er in seinem Gedächtnis kramt. Das wohl größte Projekt war die Dorferneuerung, die Ende der 1990er-Jahre in Gemmerich startete. Der Dorfmittelpunkt wurde wieder auf Vordermann gebracht. „Wir haben das Rathaus komplett saniert, Gleiches gilt für das Backhaus“, sagt Hartmann. Auch die Kirche wurde renoviert und eine Bushaltestelle eingerichtet.

Mit „An der Miehlener Straße“ entstand zudem ein neues Baugebiet. „Wir haben ein Gebiet erschlossen mit über 30 Bauplätzen“, erklärt Hartmann. Heute seien nur noch vier Grundstücke unbebaut; die Gemeinde plant eine Erweiterung. Anfang der 2000er-Jahre wurde die Trauerhalle saniert und ausgebaut – unter anderem wurde das undichte Flach- durch ein Spitzdach ersetzt. Erst in den vergangenen Jahren hat die Gemeinde ihren Friedhof wieder instand gesetzt und das Dorfgemeinschaftshaus energetisch saniert.

Eine bleibende Erinnerung hat Hartmann auch an Ausbau und Sanierung der Mittelstraße. „Die ist sehr gut geworden im Bau“, sagt er, schiebt aber sofort ein „aber“ hinterher. „Aber wir haben da Leute in Unkosten gestürzt, die wir fast niemandem mehr zumuten können.“ Je nach Grundstücksgröße hatten die Anlieger einen Beitrag von 10.000 bis 35.000 Euro bezahlt. Zu viel für Familien mit wenig Geld oder Rentner, findet Hartmann. „Wir haben Leute in Schulden getrieben“, so der Bürgermeister. „Da ist man erschrocken, wenn man das gesehen hat, zumindest war ich es.“ Die Konsequenz: Um die Kosten für Straßenbauarbeiten auf mehr Schultern zu verteilen, hat die Gemeinde vor einiger Zeit wiederkehrende Beiträge eingeführt.

„Und auch den Dorfladen darf man nicht vergessen“, sagt Hartmann, als er darüber nachdenkt, welche Großprojekte in seiner Aufzählung noch fehlen. Dieser hat 2010 seine Pforten geöffnet und wird von der Ortsgemeinde im Rathausgebäude betrieben. Eigentlich war er selbst zu Beginn ein Gegner dieser Idee des Gemeinderats, wie Hartmann zugibt. „Das ist eine zusätzliche Arbeit eines Bürgermeisters, die er nicht kennt“, begründet Hartmann seine zunächst ablehnende Haltung. Denn schließlich hatte er damals keine Erfahrung als Geschäftsführer.

Doch bei einer Bürgerversammlung zum Thema Dorfladen im Herbst 2009 lässt Hartmann sich schließlich umstimmen. „174 Personen kamen zur Versammlung, und von denen haben nur fünf Leute gesagt, sie bräuchten keinen Laden“, erinnert sich der Bürgermeister. Der Rest habe den Dorfladen unbedingt haben wollen, nachdem sonst alle Geschäfte im Ort geschlossen hatten.

Schließlich hat die Gemeinde das Geschäft in Eigenleistung ausgebaut und im März 2010 eröffnet. Ein Bürgermeister muss sich also auch mal von seinem Rat und den Leuten im Dorf leiten lassen. „Da haben sie mich belehrt – und gleich so gut, dass ich den Dorfladen nicht mehr missen möchte“, sagt Hartmann. Auch wenn die Gemeinde in manchen Jahren finanziell etwas drauflege, sei der Laden ein Erfolg. Die ehrenamtliche Tätigkeit dreier Ratsmitglieder, die sich um die Finanzen kümmern, habe das Geschäft effizienter gemacht.

Die ersten großen Unternehmungen für Hartmanns Nachfolger werden wohl die Erweiterung des Baugebiets sowie das seit Längerem in Gemmerich geplante Ärztehaus sein, für das es nun eine Chance auf Fördermittel gibt. Doch das Bürgermeisteramt bleibt in der Familie. Der Anfang Dezember vom Gemeinderat zum neuen Ortschef gewählte Mario Winterwerber ist Bernd Hartmanns Schwiegersohn. Amtsübergabe ist beim Neujahrsempfang am 14. Januar. Welchen Rat Hartmann seinem Nachfolger für die neue Aufgabe mit auf den Weg gibt? „Ganz einfach“, sagt Hartmann, „nahe bei seinen Einwohnern sein.“ Denn nur so bekomme man mit, was im Ort wichtig sei. „Dann kann er nichts verkehrt machen.“

Und noch eines weiß Hartmann nach mehr als zwei Jahrzehnten als Gemmericher Ortsoberhaupt: „Bürgersprechstunde ist jeden Tag.“ Zwar habe er all die Jahre jeden Mittwoch von 18 bis 20 Uhr eine feste Sprechstunde angeboten. Doch die meisten Anliegen hätten ihn nicht am Mittwochabend im Rathaus erreicht, sondern bei sich zu Hause. „Die Leute halten sich nicht an Sprechstunden, aber man will ja auch helfen“, erklärt Hartmann.

Über manchen Anruf, der ihn im ersten Moment genervt hat, muss er heute lachen: etwa als er am Sonntag um 6 Uhr morgens wegen eines herrenlosen Hundes angerufen wurde, oder als jemand die familiäre Weihnachtsfeier störte, weil er die Halle im Dorfgemeinschaftshaus im Juni mieten wollte. Und viele der Anrufe haben zuerst Hartmanns Frau Hiltrud erreicht, die alle Fragen, Bitten und Nöte an ihren Mann weitergeleitet hat. „Meine Frau ist genauso Bürgermeister wie ich“, betont Hartmann.

Die Amtsübergabe an Mario Winterwerber findet am Mittwoch, 14. Januar, im Dorfgemeinschaftshaus statt. Beginn ist um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst, um 11.15 Uhr beginnt die Ratssitzung, in der der neue Ortsbürgermeister in sein Amt eingeführt wird. Zugleich wird Bernd Hartmann verabschiedet.

