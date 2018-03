Mord auf der B 49: Trieb ein Polizist den Geisterfahrer ins Unglück?

Wenn er die B 49 bei Limburg entlangfährt, flackern die Erinnerungen wieder auf. An den Schneeregen, die Dunkelheit. An den VW Passat mit gestohlenem Kennzeichen, dem er hinterherraste, selbst dann, als dieser in den Gegenverkehr bretterte. Er denkt oft daran zurück, wie er keine fünf Minuten später vor dem rauchenden Passat stand und den Fahrer anmotzte: „Für die Scheiße, die du hier gebaut hast, müsste ich dir eigentlich in die Fresse hauen!“ Der Polizist (55) wird jenen Januartag wohl nie wieder vergessen, den Abend, der sein Leben auf den Kopf stellte – und das einer jungen Frau auslöschte. Das hat der 55-Jährige jetzt im Prozess um den Horrorunfall auf der B 49 am Landgericht Limburg gesagt.

Nahe Limburg steht heute ein Holzkreuz, das an die getötete Rebecca R. erinnert. Am 28. Januar 2015 starb die junge Frau, weil ein Freigänger der JVA Diez mit Tempo 120 in ihr Auto raste. Der Geisterfahrer sitzt wegen Mordes in Haft. Jetzt soll ein Prozess klären: Tragen Justiz und Polizei eine Mitschuld?

Am 28. Januar jährt sich der tragische Tod von Rebecca R. zum dritten Mal. Die Frau starb im Alter von 21 Jahren, weil der Freigänger Heiko K. als Geisterfahrer bei Tempo 120 in ihr Auto raste. Das Landgericht Limburg verurteilte K. bereits 2015 wegen Mordes zu lebenslanger Haft. Juristisch abgehakt ist der Fall damit aber nicht: Seit Ende vergangenen Jahres stehen drei Justizbeamte der JVA Wittlich und der JVA Diez vor Gericht. Laut Anklage war ihre Entscheidung, Heiko K. in den offenen Vollzug zu verlegen, willkürlich und unvertretbar. Der Prozess soll klären, ob die Justizbeamten eine Teilschuld am Tod von Rebecca R. tragen.

Doch seit dem dritten Verhandlungstag wirken die Angeklagten wie Nebendarsteller ihres eigenen Verfahrens. Thematisiert werden nicht mehr die mutmaßlichen Fehler der Justizbeamten, sondern die der Polizisten, die Heiko K. an jenem Abend wegen eines falschen Kennzeichens aus dem Verkehr ziehen wollten.

Der Westerwälder hatte nie einen Führerschein und trat 2013 eine mehrjährige Haftstrafe an – unter anderem, weil er sich nahe Koblenz eine Verfolgung mit sieben Polizeiautos geliefert hatte. Zwei Monate nach Haftantritt wurde er zum Freigänger und von der JVA Wittlich in die JVA Diez verlegt. Am 28. Januar 2015 besuchte er seine Frau im Kreis Neuwied und fuhr gegen 18.30 Uhr über die A 3 zurück zur JVA Diez. Wegen seines als gestohlen gemeldeten Kennzeichens forderten ihn Polizisten an der Ausfahrt Limburg-Nord zum Anhalten auf. Er aber ergriff die Flucht, raste die Abfahrt der A 3 hinunter und befuhr die Auffahrt der B 49 auf die A 3 in falscher Richtung.

Der Polizist, der den Geisterfahrer verfolgte, hatte sich bereits im ersten Prozess harscher Kritik aussetzen müssen. Seine Verfolgungsjagd sei gefährlich und unverhältnismäßig gewesen, hieß es. Zwischenzeitlich ermittelte sogar die Staatsanwaltschaft gegen den 55-Jährigen. Und auch jetzt bombardierten ihn die Anwälte der Justizbeamten mit Fragen: Warum er überhaupt in den Gegenverkehr fuhr, wollten sie wissen. „Ich wollte ihn beim Befahren der Auffahrt rammen, damit er erst gar nicht in den Gegenverkehr fahren kann.“ Ob derartige Verfolgungsjagden überhaupt erlaubt sind, hakten sie nach. „Ich habe ihn auf der Gegenfahrbahn gar nicht mehr verfolgt. Ich wollte auf den Standstreifen.“ Warum er dann nicht einfach anhielt? „Weil kein Auto mehr entgegenkam.“ Nach jenem Abend war der Beamte vier Wochen lang krankgeschrieben. Dienstlich setzt er sich seitdem nicht mehr ans Steuer. Sein Fazit: „Das ist eine Situation, die ich keinem wünsche und die ich nie mehr erleben will.“

Der Prozess wird fortgesetzt.

