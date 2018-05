Die Landesregierung will die Planung der Mittelrheinbrücke jetzt schnell voranbringen. Das teilen Innenminister Roger Lewentz (SPD) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) in einem Schreiben an die Landräte Marlon Bröhr (CDU, Rhein-Hunsrück) und Frank Puchtler (SPD, Rhein-Lahn) mit. Lewentz' Wunsch ist es, das Projekt im Hinblick auf eine Buga 2029 oder 2031 möglichst schnell zu realisieren. Die Buga-Planer müssen ihr Vorhaben unterdessen weiterhin völlig unabhängig von den nach wie vor politisch umstrittenen Brückenplänen betrachten.

„Wir freuen uns, dass das Land bei der Brückenplanung jetzt Gas geben kann, nachdem im März endlich auch der Kreistag Rhein-Hunsrück dem Start eines Raumordungsverfahrens zugestimmt hat“, bekunden die SPD-Kreisvorsitzenden ...

Lesezeit für diesen Artikel (689 Wörter): 2 Minuten, 59 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.