Die Zukunft des Marktplatzes war eines der zentralen Themen in der jüngsten Sitzung des Fachbereichsausschusses 4 (FB4). Eigentlich wollte das Gremium den Bebauungsplan Nummer 44 für diesen zentralen Niederlahnsteiner Platz verabschieden, das gleiche sollte am morgigen Donnerstag der Stadtrat tun. Doch das Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit wird erst einmal nicht starten. Denn zwei Höhenangaben im Entwurf der Verwaltung gefielen den Ausschussmitgliedern nicht – sie verschoben den Tagesordnungspunkt. Der interessierte Investor soll ein konkretes Modell liefern, was genau auf dem Marktplatz entstehen soll.

Bis zur nächsten Sitzung Anfang des kommenden Jahres möchten die Ausschussmitglieder ein solches Modell sehen – ansonsten dürfte die Zeitplanung des Investors erheblich durcheinandergewirbelt werden. Dieser hatte seine Ideen bereits ...

Lesezeit für diesen Artikel (690 Wörter): 3 Minuten, 00 Sekunden

