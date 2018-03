Lykershausen: Feuerwehr fehlt es an Mitgliedern

Die Feuerwehr in Lykershausen hat Probleme, die so oder ähnlich vermutlich noch auf viele andere Einheiten in kleinen Ortsgemeinden zukommen werden. Der Wehr fehlen aktive Mitstreiter. Zurzeit sind es nur sieben Mitglieder, nachdem zwei Kameraden aus Altersgründen ausgeschieden sind und ein dritter fortgezogen ist.

Ein Teil der Lykershäuser Feuerwehr, die unter Personalproblemen leidet. Auch Ortsbürgermeister Hans-Josef Kring ist „sehr daran gelegen, eine funktionsfähige Wehr im Ort zu haben – vor allem wenn man an die Erfahrungen denkt, die wir bei schweren Stürmen gemacht haben.“

In guten Zeiten waren es mal 15 Wehrmänner; neun Aktive aber müssten es schon sein, so Wehrführer Thorsten Butzke.

Es gibt in Rheinland-Pfalz keine gesetzlichen Bestimmungen, die die Stärke der örtlichen Feuerwehren regeln. Wenn Butzke jedoch von der "gerätebezogenen Stärke" spricht, die man in Lykershausen braucht, dann ist damit zum Beispiel der Anhänger der Wehr gemeint. Auf dem steht nämlich neben Leiter und Schlauchmaterial die Pumpe, ein schweres Teil, die bei Übungen vom Hänger gehievt werden muss.

Und dazu braucht es schon vier bis fünf Männer oder Frauen. Diese Anzahl kommt aber gerade mal so zusammen, denn nicht immer können alle an einem solchen Training teilnehmen, das einmal im Monat stattfindet. Thorsten Butzke scheut sich nicht, offen über das Dilemma zu sprechen. Ähnliche Probleme gibt es vermutlich woanders auch, nur werden sie wohl nicht so offen angesprochen.

Zwar hat es im Dorf schon lange nicht mehr groß gebrannt; alle fünf Jahre gibt es mal "was Kleineres". Doch die Ruhe trügt, ein Feuer kann durch die verschiedensten Ursachen ruckzuck ausbrechen.

Tagsüber sind vielleicht eine der beiden Feuerwehrfrauen und ein Mann im Ort, abends und am Wochenende sieht es etwas besser aus. Um einsatzfähig zu sein, bildet Lykershausen zusammen mit Dahlheim und Prath einen sogenannten Ausrückbereich. Man hilft sich also untereinander.

St. Goarshausen muss mithelfen

Und wenn's mal ganz heiß hergehen sollte, dann muss die Stützpunktwehr St. Goarshausen mit eingreifen. Warum in aller Welt braucht Lykershausen dann überhaupt eine eigene Feuerwehr? Ganz einfach, sagt Butzke, zunächst einmal kann ein schneller Erstangriff womöglich Schlimmeres verhindern.

Und dann ist es wichtig, dass einheimische Kameraden wissen, wer und wie viele Personen in den Häusern leben, wo gangbare Hydranten stehen, denn nicht überall im Ort reicht der Wasserdruck für die Spritzen. Stell dir vor, es brennt, und die Feuerwehr hat kein Löschwasser ...

Der Wehrführer, der zurzeit ohne Stellvertreter auskommen muss, weil keiner seiner Leute eine entsprechende Ausbildung vorweisen kann, hat die Lage statistisch erfasst, um sein Problem noch exakter benennen zu können: Lykershausen hat 220 Einwohner. Von allen Bürgern im Ort sind 116 im Alter zwischen 16 und 60 Jahren, von denen gehören aber nur sieben oder 6,03 Prozent zur Wehr.

Damit ist Lykershausen Schlusslicht in Butzkes Statistik vergleichbarer Gemeinden. In Dörfern wie Niedertiefenbach, Oberbachheim oder Dornholzhausen gibt es dagegen zwischen 24 und 26 Wehrleute, hier stecken mehr als 17 oder 18 Prozent der Bevölkerung im "wehrfähigen Alter" in der blauen Uniform. Und es ist keineswegs so, dass es in Lykershausen zu wenig Männer und Frauen unter 60 gibt. Das Gegenteil ist der Fall.

Woran liegt es also, dass sich so wenig Lykershäuser für die Feuerwehr interessieren? Etliche sagen, sie hätten keine Zeit. Dann schreckt der Grundlehrgang ab, den jeder in der Wehr absolvieren muss. "Dabei ist der in der alten VG Loreley relativ kompakt und dadurch schnell durchlaufen", so Butzke.

Infoveranstaltung lockte nicht

Und was man hier lernt, ist notwendig, um im Brandfall wirklich helfen zu können. Die ganz Jungen interessieren sich mehr für Fußball, sodass der Nachwuchs fehlt. Da hat auch keine Infoveranstaltung geholfen, die sich direkt an Jugendliche wandte und guten Zuspruch fand.

Der Jüngste in der Wehr Lykershausen ist 37 Jahre, der älteste 50 Jahre alt.

Butzkes Statistik weist einen Altersdurchschnitt von 41 Jahren aus. Neuzugänge rekrutieren sich meist aus Zugezogenen, die sich im Dorf engagieren wollen. Zuletzt stieß im April 2011 ein Neubürger zur Truppe der Brandbekämpfer.

Auch wenn viele Lykershäuser ihre Feuerwehr am ehesten beim Aufstellen des Kirmesbaums oder beim Martinsumzug registrieren – ein Verein wie jeder andere sind die Floriansjünger nach Ansicht von Thorsten Butzke in keinem Fall. "Im Ort muss es für den Brand- oder Katastrophenfall eine Hilfsorganisation geben."

Umso schlimmer, dass die Personalsituation an der Motivation seiner Leute zehrt. Aber Auflösung oder Frust ist kein Thema. Wie schon einmal vor Jahren will der Wehrführer demnächst in einer Einwohnerversammlung die Lage schildern. Und er hofft, dass sich doch noch der ein oder andere dazu entschließen kann, sich für das Dorf und die Mitbürger zu engagieren.

Von unserem Redaktionsleiter Michael Stoll