Limeskastell: Bei Luthers "Vom Himmel hoch" wird mitgesungen

Aus unserem Archiv

Pohl

Mit ihrer fulminanten Stimme gelang es Heidrun Holzapfel sofort, die rund 40 Zuhörer im Limeskastell Pohl in eine sinnliche, weihnachtlich ruhige Stimmung zu bringen. Die zwei, sie begleitenden Musiker Norbert Henß am Klavier und Thomas Mattern mit Geige und Bratsche standen ihr indes in nichts nach. Das sorgsam und sehr passend ausgewählte Programm bot 13 Stücke von Komponisten und Musikern, aber auch von Reformator Martin Luther und Traditionals aus fünf Jahrhunderten.