Lebensmittelsicherheit: Raps und Kräuter stehen in Geisenheim auf dem Lehrplan

Rund 1660 Studierende zählt die Hochschule Geisenheim mittlerweile schon, im Jahr 2020 sollen es 1800 sein. Für 75 Millionen soll der Campus in den nächsten Jahren Neubauten erhalten und modernisiert werden. Das Wachstum ist ebenso bei den Studiengängen spürbar. Neben einem Fach für Logistik und Management für Frischprodukte ist die Lebensmittelsicherheit dazugekommen.

Die Arbeit im Labor gehört ebenso zum Studiengang Lebensmittelsicherheit wie Praktika in Betrieben der Lebensmittelindustrie.

Foto: Hochschule Geisenheim University

Studiert wird das Fach kooperierend teils in Geisenheim und teils in Idstein an der Hochschule Fresenius. Rechtliche Hintergründe, Analytik in Theorie und Praxis, Qualitätsmanagement und Technik nennt die Dozentin Eva Spindler-Raffel als die Säulen des Studiengangs. Dessen Konzept sei neu und „einzigartig in Deutschland“, denn bisher hätten Chemiker und Technologen Lebensmittel jeweils separat betrachtet.

Den Anstoß zum ganzheitlichen Studium habe die Industrie geliefert. Ähnliches gebe es europaweit noch in Spanien und der Schweiz, berichtet die Dozentin Venelina Yovkova. Die Geisenheimer haben den Ausbau ihres akademischen Angebots fest im Blick: Ab dem Jahr 2020 soll das Master- auf das Bachelor-Studium aufgesattelt werden, ein eigener Neubau soll auch für die Lebensmittelsicherheit entstehen.

Derweil herrscht noch Bedarf, die Lebensmittelsicherheit als „lehrenden und forschenden Studiengang“ bekannt zu machen. „Eigentlich wollte ich in Richtung Bio gehen“, erzählt Nils Dächert, dem zuhause in Gelnhausen zunächst nichts über die Geisenheimer Innovation zu Ohren kam. Ein in der Lebensmittelbranche tätiger Verwandter und die Berufsberatung brachten ihn in den Rheingau.

Einen Sack voller Sojabohnen stemmt Dächert nun im Labor in die Höhe, um einen Teil des Inhalts gleich zu kalt gepresstem Öl zu verwandeln. Raps, Sonnenblumen und Traubenkerne wandern ebenfalls durch die Ölpresse, damit Fettsäuren-Gehalte bestimmt werden können. Die Qualität von Rohstoffen zu analysieren, ist schließlich eine elementare Aufgabe im Studiengang Lebensmittelsicherheit. Stimmen die Angaben auf der Verpackung? Das zu erforschen, ist ebenso wichtig.

Die Herkunft von Nahrungsmitteln rückverfolgen zu können ist ein anderer Aspekt dabei und verdeutlicht, was alles zum Oberbegriff Lebensmittelsicherheit zählt. Noch gibt es keine Absolventen, Studierende der ersten Stunde wie Nils Dächert stecken im fünften Semester. Die Regelstudienzeit bis zum Bachelor-Abschluss beträgt sechs Semester. Was Eva Spindler-Raffel aber schon jetzt hervorhebt, ist die „hohe Praxisorientierung“ – ohnehin ein Grundsatz der Hochschule. Das zeigt sich gleichfalls am „Haselnuss-Projekt“, das dem „immunologischen Nachweis von gebrannten Mandeln und Haselnüssen in Lebensmitteln“ und somit den Bedürfnissen von Allergikern dienen soll. Damit befassen sich gerade Lisa Zimmermann, Natascha Kutsche und Selina Busch aus dem dritten Semester. Das Modul Kräuter und Gewürze steht ebenfalls auf dem Lehrplan.

Außer der Lebensmittelindustrie inklusive der Getränkesparte kommen später Ämter, die auch Fälschungen nachspüren, oder Institute, die Zertifikate verleihen, als Arbeitgeber infrage, erklärt Spindler-Raffel. Kontakte verschaffen bereits die Praktika. So hospitieren Studierende bei Unternehmen der Branche in der Region und haben schon zu nächtlicher Stunde Brötchen gebacken.

Von unserem Mitarbeiter Thorsten Stötzer