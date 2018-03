Kommentar: Carlo Rosenkranz zum Stadtumbau

Jetzt dranbleiben: Stadtumbau ist Riesenchance

Der Stadtumbau ist für Nassau eine Riesenchance. Nicht in erster Linie, weil großzügige Zuschüsse winken und der chronisch klammen Stadt helfen, Projekte anzugehen, für die die eigenen Mittel nicht mal im Ansatz ausreichen. Sondern weil sich eine starke Gruppe von Bürgern bereitgefunden hat, aktiv mitzumachen. Der Kreis der Teilnehmer des ersten Workshops reicht weit über diejenigen hinaus, die ohnehin mit großem Engagement seit Jahren Kultur, Fremdenverkehr, Gewerbe und politische Willensbildung am Laufen halten. Jüngere und Erfahrene, türkisch-stämmige, zugereiste und Ur-Nassauer, Bewohner der Stiftung Scheuern, Ratsmitglieder und solche, die Kommunalpolitik in der Zeitung verfolgen – sie alle hatten an diesem Abend nur ein Ziel: sich auszutauschen über die Chancen und Probleme der Stadt und ihre ganz persönliche Sicht der Dinge in eine Ideensammlung einzubringen, die Nassau lebenswert erhalten und hier und da ein wenig attraktiver und zukunftsfähiger machen. Beachtenswert: An den Tischen saß man kunterbunt gemischt, Parteizugehörigkeit und alles andere spielten keine Rolle. Überall wurde sachlich und offen diskutiert. Der Stadtbürgermeister tat gut daran abzufragen, ob die Teilnehmer tiefer in einzelne Themen einsteigen wollen. Die überwältigende Bereitschaft dazu sollte man jetzt nutzen und dem Engagement weiteren Raum geben.

