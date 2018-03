Kappensitzung in Kaub: Blücherstädtchen in närrischer Hochstimmung

Trübsal blasen können die anderen, die Kauber lassen es krachen. Und zwar mit Ausdauer: Satte sechs Stunden lang jagte in der Stadthalle ein karnevalistischer Knaller den anderen, kochte mit sich minütlich steigernder Temperatur die Stimmung, wackelten zusehends die Wände.

Viel Lokalkolorit liefern die Kau(B)oys, die auf dem Dampfross in die Narrhalla eingeritten waren: „In der Schulstros ist nix los, überall nur tote Hos‘“, sangen die stimmgewaltigen Herren unter anderem zur Melodie von „Auf de schwäbsche Eisebahne“. Fotos: Ulrike Bletzer Foto: Ulrike Bletzer

Eine nicht zuletzt auch organisatorische Großleistung, für die das Blücherstädtchen noch nicht einmal einen Fastnachtsverein braucht: Männergesangverein (MGV) Elslein von Kaub 1906 und Kultur- und Heimatverein (HKV) Kaub hatten als bewährtes Veranstalter-Duo ein ebenso umfangreiches wie umwerfendes Programm auf die Beine gestellt.

Echte Überzeugungsarbeit leisten mussten sie damit allerdings nicht: Als mit großem Pomp und Getöse Elferrat und Prinzenpaar in die Narrhalla einzogen, waren die ersten von der Sitzungskapelle Viola Dance Express alias Benno und Hotte Rischen fetzig angeheizten Schunkelrunden längst über die Bühne gegangen. Prinz Sebastian und Prinzessin Sabrina begrüßten noch „die Dummen und die Schlauen, die Sexprotze und die Impotenten“ und wen sie sonst noch alles im Publikum erblickten, dann stieg auch schon der erste Redner in die Bütt: Uwe Ochs, im wirklichen Leben Erster Geschäftsführer der Sportgemeinschaft (SG) Kaub, zeigte hier sein wahres Gesicht: Nachdem die „Sportskanone“ vom Hürdenlauf („Da lauf ich locker unten durch“) über das Skispringen („Alle Knochen tun mir weh – ist ja auch klar, im August und ohne Schnee“) bis zum Balletttanz („Das war kein sterbender Schwan, sondern ein Klapperstorch mit Rinderwahn“) gehetzt war, landete sie, wie könnte es auch anders sein, bei der Fastnacht als einzig wahrer Disziplin.

Auch die Rotweinkehlchen nahmen sich das eine oder andere Kauber Missgeschick vor die Brust. Foto: Ulrike Bletzer

Überhaupt die Büttenredner. Sie nahmen so ziemlich alles aufs Korn, was ihnen vor die Flinte lief. Ob Mirko Nies, der über seine Existenznöte als „Bademeister“ klagte („Die meisten Leute fahren zum Baden ans Mittelmeer. Und wenn sie zurückkommen, haben sie keine Mittel mehr“), „Wuzzebub“ Arndt Sloykowski, der ebenfalls als Gewässerkundler unterwegs war („Wer einmal fremdgeht, ist ein Schwein. Wer mehrmals fremdgeht, ist ein Meerschwein“), oder Heiko Kretschmer, der die fünf Stufen des Alkohols zelebrierte („Als du aus dieser gnädigen Ohnmacht erwachst, ist dein Kater von einem anderen Stern“) – sie alle sorgten dafür, dass kein Auge trocken blieb. Zum Piepen komisch war auch der Auftritt von Michael Nies, dessen T-Shirt-Aufdruck „Tausche Frau gegen Benzin“ indes nichts Gutes verhieß. In der Tat zog der Möchtegern-Macho mächtig vom Leder, verstieg sich gar zu der Behauptung, die Männer seien „zum Glück der Schöpfung bestes Stück“, war am Ende aber schlau genug zu erkennen: „Die Frauen sehen nicht so glücklich aus. Ich glaub, ich geh lieber hinten raus.“ Letzteres allerdings nicht, ohne vorher von Sitzungspräsident Peter Bahles den Pegasus-Orden der Rheinzeitung entgegenzunehmen.

Der zweite Kauber Karnevalist, dem diese hohe Ehre zuteil wurde, war Steven Oliver Kilp. Nicht nur, dass er als Sänger und Akkordeonspieler gemeinsam mit Matthias Perscheid im großen Finale noch einmal alles gab. Die beiden lieferten auch als Klopapier-Tester „Kall und Kall von der Testung Warenstift“ eine umwerfend trottelige Nummer („Wir machen gar nicht lang Geschiss, sondern schnell auf jedes Blatt ‘nen Strich“).

Das passte übrigens gut zu den Rotweinkehlchen. Mit den menschlichen Dramen, die sich in der obligatorischen, ultralangen Schlange vor dem Damenklo zutragen, besangen die drei Damen zwar ein globales Phänomen, nahmen sich aber auch das eine oder andere Kauber Missgeschick vor die Brust – zum Beispiel jenen, ein wenig zerstreuten Autofahrer, der beim Zurücksetzen auf der Fähre die Drahtesel zweier Urlauber zu Schrott fuhr. Auch sonst entfaltete das Programm, durch das Peter Bahles als MGV-Vorsitzender und Pia Richarz als HKV-Vertreterin mit ebenso spritzigem wie hintergründigem Humor führten, eine geballte Ladung Lokalkolorit. Etwa bei den Kau(B)oys, die auf dem Dampfross in die Narrhalla einritten. „In der Schulstros ist nix los, überall nur tote Hos‘“, sangen die sieben stimmgewaltigen Herren unter anderem zur Melodie von „Auf de schwäbsche Eisebahne“, versprachen aber: „Über den Bürgermeister machen wir lieber nix, sonst ist der Achim seinen Job als Schaffner los.“ Dafür bekam Stadtchef Karl-Heinz Lachmann als unfreiwilliger Turmspringer beim „Bademeister“ sein Fett weg – und war damit ebenso wenig vor den Pfeilen der Spötter sicher wie die armen Sauerthäler, mit denen die Kauber offensichtlich eine innige Hassliebe verbindet.

Apropos „stimmgewaltig“: In diese Sparte fielen zweifelsohne auch die drei megacoolen Blues Brothers, die zu vorgerückter Stunde den Saal rockten. Und: Vollends zur runden Sache wurde dieses ohnehin schon facettenreiche Spektakel durch die sehr unterschiedlichen Tänze. Während die Tanzgarde des Karnevalsvereins Gäsevertelche aus St. Goarshausen, übrigens die einzigen „Ausländer“ des Abends, das Publikum in eher traditioneller Manier begeisterte, wurde es bei der Gruppe Special Five des Heimat- und Kulturvereins erst einmal duster. In einer tollen Schwarzlicht-Nummer lieferten sich die fünf HKV-ler einen Boxkampf – eine originelle, ansprechend umgesetzte Idee. Und das war noch längst nicht alles: Geradezu atemberaubend anzuschauen war der sehr professionelle, mit schwierigen Hebefiguren gespickte Auftritt der 2016 gegründeten Showtanzgruppe der SG Kaub, bevor gegen Ende dann noch die „anmutigen“ Fußballer des Kauber Männerballetts übers Parkett trollten. Hut ab, was dieses noch nicht einmal 900 Einwohner zählende Städtchen auf die Beine gestellt hat, kann man da nur sagen.

