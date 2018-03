Kandidatinnen aus Weisel und Nassau wollen Weinkönigin werden

Zwei junge Frauen aus dem Rhein-Lahn-Kreis wollen Mittelrhein-Weinkönigin werden.

Ramona Kappus (links) aus Weisel und Olga Adam aus Nassau bewerben sich um das Amt der Mittelrhein-Weinkönigin. Foto: Mittelrhein Wein e.V. und

Olga Adam aus Nassau (26) und Ramona Kappus (19) aus Weisel haben sich offiziell beworben. Insgesamt streiten vier Kandidatinnen um die Krone der Repräsentantin. Die Wahl findet am 26. November in Boppard statt. Bemerkenswert ist, dass mit Olga Adam auch eine Kandidatin von der Lahn im Rennen ist. Von den bislang 42 Weinmajestäten des Mittelrheins kamen mit Katrin Born aus Becheln (2001/02) und Kristina Haxel aus Obernhof (1990/91) erst zwei von der Lahn. Immerhin fünf Mittelrhein-Weinköniginnen kamen aus Gemeinden, die am Rhein liegen. Die letzen an der Lahn verbliebenen Lagen Weinährer Giebelhöll und Obernhofer Goetheberg werden dem Anbaugebiet Mittelrhein zugerechnet. crz

