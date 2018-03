Junge Frau überfällt Lebensmittelmarkt in Neuhäusel mit Armbrust

Eine junge Frau hat am Samstagabend kurz nach 20 Uhr einen Lebensmittelmarkt in Neuhäusel mit einer Armbrust überfallen. Sie flüchtete ohne Beute und entkam unerkannt.

Nach dem Überfall auf den Lebensmittelmarkt in Neuhäusel leitete die Polizei eine Fahndung mit Hilfe von Hundeführern und einem Polizeihubschrauber ein – zunächst erfolglos. Foto: Sascha Ditscher

Die Unbekannte betrat nach Polizeiangaben um 20.08 Uhr eine den Laden und verlangte unter Vorhalt der Waffe von der Kassiererin die Herausgabe von Bargeld. Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, versprühte sie im Kassenbereich Reizgas, wodurch mehrere Personen im Geschäft leichte Augenreizungen erlitten. Trotz dieses bedrohlichen Auftretens händigte die Kassiererin kein Geld aus.

Die Täterin flüchtete ohne Beute zu Fuß aus dem Geschäft in Richtung Apotheke. Ein Zeuge konnte die Täterin bis zum Waldrand verfolgen. Am Weg zwischen Neuhäusel und Hillscheid zur Hüttenmühle hatte er die Täterin aus den Augen verloren. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnamen der Polizei unter Einbindung von Diensthundeführern und des Polizeihubschraubers verliefen ohne Erfolg.

Die Verdächtige wird wie folgt beschrieben: Sie ist circa 17 bis 21 Jahre alt, 1,72 bis 1,75 Meter groß, hat dunkle lange Haare und war bekleidet mit blauer Jeanshose und einem olivfarbenem Parka. Hinweise erbittet die Polizei in Montabaur unter Telefon 02602/92260.