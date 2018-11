Mehr als 20 Interessierte haben die Gelegenheit wahrgenommen, sich den geplanten Bürgerweinberg in Obernhof und Weinähr genauer anzusehen. Auf der zum Teil noch überwucherten Fläche sollen nach der Rodung wieder Reben gesetzt werden. Wer sich für den Weinan- und ausbau interessiert, kann aktiv mitwirken. Nach der ersten Besichtigung will man am 25. Januar konkreter werden. Dann können weitere Hobbywinzer oder solche, die es werden wollen, dazustoßen.

Auf Einladung der Ortsbürgermeister Karl-Friedrich Merz aus Obernhof und Christoph Linscheid aus Weinähr sowie dem Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Montabaur wanderten die Teilnehmer der Begehung zwei Stunden lang durch ...

Lesezeit für diesen Artikel (657 Wörter): 2 Minuten, 51 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.