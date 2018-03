Feuerwehr warnt: Überflutete Straßen und Uferbereiche bergen Risiken

Aus unserem Archiv

Die Feuerwehr warnt vor Leichtsinn in Flutgebieten: „Lassen Sie unsere Kräfte in Ruhe arbeiten und bringen Sie sich selbst nicht in Gefahr!“, warnt Hartmut Ziebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV), vor Katastrophentourismus und Leichtsinn in Flutgebieten.