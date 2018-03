Engpass in der Ortsmitte soll sicherer werden

Auf rund 600 Metern führt die Kreisstraße 72 durch Oberbachheim. Der Ausbau der Straße ist beschlossene Sache. Die Oberbachheimer wollen die Bauarbeiten aber nicht einfach auf sich zukommen lassen.

Wenn Landwirte mit ihren Traktoren an der Engstelle vorbeikommen, passt heute schon kein Gegenverkehr mehr daneben. Foto: Alexander Hoffmann

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden zwei Wünsche formuliert, die die Bürger des Dorfes bei den anstehenden Bauarbeiten gern berücksichtigt hätten. "Wir wollen unsere Ideen bei einem Planungsgespräch mit dem Kreis und dem Landesbetrieb Mobilität ansprechen", kündigt Bürgermeister Thomas Wahl an.

Erster Punkt: Die Waldstraße, wie die K 72 in der Ortsdurchfahrt heißt, führt in der Mitte des Dorfes, unterhalb der Einfahrt zur Bergstraße, an einem Engpass vorbei. Dort steht auf einer Seite ein Haus an der Fahrbahn, auf der anderen Seite eine Mauer.

Kommen Fahrzeuge von beiden Seiten, muss eines warten – erst recht dann, wenn ein Lkw oder ein Traktor darunter ist. Die wenigen Autofahrer, die trotzdem versuchen, gleichzeitig mit dem Gegenverkehr durch die Engstelle zu fahren, will der Gemeinderat jetzt ausbremsen.

"Wir wünschen uns, dass die Stelle beim Ausbau noch weiter verengt wird", sagt Bürgermeister Thomas Wahl.

Dass dann zwischen Mauer und Haus garantiert kein Begegnungsverkehr mehr möglich sein wird, erhöhe die Sicherheit. "Außerdem kann im Ort niemand mehr rasen", sagt der Ortschef.

Der zweite Wunsch der Oberbachheimer: Der Bürgersteig soll auf der gesamten Länge der Ortsdurchfahrt – die Engstelle ausgenommen – nur auf einer Straßenseite sein, und die Fahrbahn soll eine Breite von 5,50 Metern bekommen.

Der Bürgersteig soll nicht niveaugleich sein, sondern höher als die Straßenoberfläche, so die Vorstellung der Oberbachheimer. Der Gehweg soll am besten in Fahrtrichtung Tal angebracht werden – allerdings nicht auf der ganzen Länge: Ab der Kreuzung zur Birkenstraße schlagen die Oberbachheimer einen Wechsel der Straßenseite vor.

"Das erhöht die Sicherheit der Kinder aus dem Neubaugebiet", erklärt der Bürgermeister den Hintergedanken. Die Gespräche mit dem Kreis und dem Landesbetrieb Mobilität beginnen im Herbst.

Von unserem Reporter Alexander Hoffmann