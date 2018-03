Eine Viertelmillion für Schulen und Kitas

Aus unserem Archiv

Abgesehen vom Neubauprojekt in Nassau gibt die Verbandsgemeinde in diesem Jahr laut Maßnahmenkatalog mehr als eine Viertelmillion Euro für die Grundschulen in Nassau und Singhofen sowie für die Kitas in Nassau, Scheuern, Singhofen, Geisig und Winden aus, die sich in der Trägerschaft der VG befinden. Größter Posten ist eine Dachsanierung in der Kita Singhofen, für die rund 120.000 Euro veranschlagt sind. Für die übrigen Kitas werden je rund 21.000 Euro ausgegeben.