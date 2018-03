Drachenboote gehen wieder auf der Lahn bei Nassau an den Start

Bei der diesjährigen Drachenbootregatta des Nassauer Kanu-Clubs (NKC) zeichnet sich ein neuer Teilnehmerrekord ab. 15 Boote sind für das Großereignis auf der Lahn am Samstag, 18. August, ab 14 Uhr gemeldet, sodass 300 Freizeitpaddler in den sportlichen Wettstreit treten werden.

Wenn in Nassau die Drachenboote über die Lahn gleiten, ist dies nicht nur ein Spektakel für die Aktiven. Auch die Fans am Ufer kommen dabei voll auf ihre Kosten.

Gefahren wird auf der Regattastrecke zwischen Kaltbachmündung und Kettenbrücke auf einer Distanz von knapp 300 Metern. Die Rennstrecke verläuft an dieser Stelle gegen die Strömung, was die sportliche Herausforderung für die Mannschaften noch erhöhen dürfte.

"Die Strömung ist hier allerdings nur schwach", sagt Vereinsvorsitzender Edmund Noll, der mit seinem Vorstand seit Wochen die größte Veranstaltung des 1950 gegründeten Nassauer Traditionsvereins vorbereitet. Zwar steht das sportliche Geschehen an diesem Nachmittag und Abend eindeutig im Mittelpunkt.

Dennoch haben sich die Drachenbootregatten in Nassau längst auch zum beliebten gesellschaftlichen Ereignis entwickelt. Zwischen 1000 und 2000 Besucher werden deshalb auch in diesem Jahr wieder in den Lahnanlagen erwartet. Dort ist der Verein für den Ansturm der Gäste, die zum Teil auch aus der weiteren Umgebung kommen, bestens gerüstet: Es gibt Bratwurst und Steaks, Kaffee und Kuchen und natürlich jede Menge kühle Getränke bei – so hoffen die Organisatoren – warmem und sonnigem Wetter.

"Es ist immer wieder ein tolles Erlebnis, bei einem kühlen Bier die Rennen auf der Lahn zu verfolgen", schwärmt Vereinschef Edmund Noll. Das Geheimnis der Drachenbootregatta, die bereits zum fünften Mal ausgetragen wird und damit einen runden Geburtstag feiert, besteht in der hohen Identifikation der Besucher mit den Mannschaften.

Denn in den Booten sitzen jeweils Freunde und Bekannte aus Firmen, Vereinen und Institutionen der Region.

Mit von der Partie sind in diesem Jahr: die Blue Angels (Diakonie Friedenswarte), die Nassauer Camper, die Gallier Con Med, die Nassauer Judo Dragons (sie wollen den Pokal zum vierten Mal gewinnen), die Labordrachen aus Koblenz, die Löwensteiner (Firma Heinen und Löwenstein Bad Ems), die Spartaner (Baumarkt Nassauer Land), die Nassauer Stadtpfeifer, die Lahnsinfonie Nassau, die Freizeitmannschaft "21.Pirate.es, die MEN-Drachen (Metallwerk Elisenhütte Nassau), das Team 2000 (SG Holzheim), die Twisters (Firma Leifheit), die Lahnrakete (Stiftung Scheuern) und natürlich der Vorjahressieger Football-Dragons (TuS Nassovia Nassau).