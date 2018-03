Diese Themen und Anregungen wurden genannt

Die Anregungen und Ideen für den Stadtumbau wurden in vier Durchgängen gesammelt. Dabei wurden Potenziale der Stadt, Schwächen, Bedarfe und Ziele nacheinander abgefragt. Häufig genannte Themen waren unter anderem eine Verbesserung des Einzelhandelsangebots, eine vielfältige und hochwertige Gastronomie, die Verbannung des Schwerlastverkehrs aus der Innenstadt und eine attraktive Gestaltung von Plätzen, Aufenthaltsmöglichkeiten und Grünanlagen.

Zu den genannten Stärken Nassaus gehören demnach die kurzen Wege zu den wichtigsten Anlaufstationen und die zahlreichen Möglichkeiten, kostenlos das Auto abzustellen. Andererseits gab es auch einzelne kritische Bemerkungen, es gebe zu viele Parkplätze im Stadtgebiet. Als problematisch wurden die Altersstruktur der Ärzteschaft, die Leerstände, fehlende Angebote für Kinder und Jugendliche, der Mangel an Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten sowie eine triste Außengestaltung von Häusern genannt. Einige wünschten sich eine Nutzung des leer stehenden Weinhauses Stoll. Häufig genannte Themen waren barrierefreier Wohnraum für Senioren, betreutes Wohnen und generationenübergreifende Wohnprojekte. Ein Grillplatz im Stein-Park wurde ebenso angeregt wie der Abriss des Nassauer Hofs in der Bezirksstraße und das Ende der Durchfahrtsmöglichkeit über den Amtsplatz. Weitere Anliegen waren die Sanierung von Altbauten und des Rathauses, mehr Spielmöglichkeiten für Kinder in der Innenstadt und ein Wochenmarkt. Ein Teilnehmer wünschte sich eine bessere Zusammenarbeit im Stadtrat über die Parteigrenzen. crz