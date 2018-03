Die To-do-Liste ist lang: Was die VG Nastätten für 2018 plant

Gute Unterrichts- und Lernbedingungen an den Schulen, Neuerungen im Feuerwehrwesen, Investitionen in die Wasserversorgung und die restlichen Sanierungsarbeiten am Verwaltungsgebäude – das sind einige der Themen, die die Verbandsgemeinde (VG) Nastätten im neuen Jahr beschäftigen werden.

Ein zentrales Projekt, das sich mit rund 100.000 Euro im Haushalt der VG widerspiegelt, ist die Sanierung der Sportanlage am Schulzentrum in Nastätten. „Die Anlage wurde von einem extra Sportplatzwart instand gehalten“, erklärt VG-Bürgermeister Jens Güllering. Doch diesen gebe es schon eine ganze Zeit lang nicht mehr. Um die Pflege des Sportplatzes kümmern sich derzeit die Hausmeister der VG, die die Schulen und die Verwaltung betreuen. „Die machen das mit großem Engagement, aber deren Tag ist eben auch endlich“, so Güllering.

Zwar sei die Anlage einsatzfähig; es bestehe keine Unfallgefahr. Aber: „Sie ist aktuell nicht in einem Topzustand“, sagt Güllering. Vor allem in den Wachstumsmonaten sprieße das Unkraut. So hat der Bauausschuss die Verwaltung damit beauftragt, ein Konzept zur Sanierung der Sportanlage auszuarbeiten. Dieses soll die Bedürfnisse des Schulsports berücksichtigen, für den das Gelände überwiegend genutzt wird, aber auch den Unterhaltungsaufwand reduzieren. „Wir werden das erste Quartal nutzen, um die Planung voranzubringen und Beschlüsse zu fassen“, erläutert Güllering. Im Sommer könnten dann schon erste Arbeiten beginnen.

Auch der Platzmangel in der Nastätter Grundschule soll 2018 Thema werden. „Ich erlebe das selbst, dass die Raumsituation dort etwas knapp ist“, sagt Güllering. Die Schule und ihre Aufgaben hätten sich weiterentwickelt. „Damals hatte man noch keine Ganztagsschule, keine Schulsozialarbeit und keine Betreuende Grundschule“, erklärt der VG-Bürgermeister. Für diese Angebote werde natürlich Platz gebraucht. Daher will Güllering in diesem Jahr Gespräche mit der Schule sowie mit der ADD als Aufsichtsbehörde aufnehmen, „und schauen, welche Möglichkeiten bestehen und ob man da was machen kann“, so der VG-Bürgermeister.

Was die Unterrichtsinhalte angeht, so wollen die Grundschulen in Nastätten und Miehlen den Kindern verstärkt den richtigen Umgang mit digitalen Medien beibringen. Denn beide Schulen sind in das Landesprogramm „Medienkompetenz macht Schule“ aufgenommen. Zwei Jahre lang wird das Projekt nun an den Schulen laufen. Sie erhalten jeweils eine Fördersumme von 7500 Euro, erläutert Güllering. Bereits angeschafft wurden in beiden Schulen iPads für den Unterricht. Aktuell erarbeiten die Schulleiterinnen und ihre Kollegien ein Konzept, wie den Schülern Medienkompetenz vermittelt werden soll.

Natürlich wird 2018 auch wieder die Feuerwehr auf der Agenda der VG Nastätten stehen. „Das hängt damit zusammen, dass das Feuerwehrwesen eine der Kernaufgaben einer Verbandsgemeinde ist“, erklärt Jens Güllering. Im Sommer stehen wichtige Neuwahlen für die Wehren an: Denn Stefan Wöll und Michael Schmidt werden ihr Amt als Wehrleiter beziehungsweise stellvertretender Wehrleiter zum 30. Juni niederlegen. Dass sie nicht die volle Amtszeit von zehn Jahren übernehmen werden, hatten beide bereits bei ihrer Wiederwahl 2014 angekündigt. Wenn Stefan Wöll sein Amt aufgibt, wird er 19 Jahre lang Wehrleiter gewesen sein, davor war er bereits dreieinhalb Jahre Stellvertreter. Michael Schmidt wird seinen Posten dann 15 Jahre lang innegehabt haben. „Die beiden Herren haben das ja mit größtem Engagement gemacht“, betont Güllering. „Von daher ist das schon eine Zäsur im Feuerwehrwesen der VG.“

Bis 2015 hatte es nur den Wehrleiter und einen Stellvertreter in der Verbandsgemeinde gegeben. Inzwischen sind mit Stephan Allmeroth und Alexander Schäfer zwei weitere stellvertretende Wehrleiter dazugekommen. Der Hauptausschuss hatte eine entsprechende Satzungsänderung beschlossen. „Wir haben gesagt, wir müssen früh genug die Weichen stellen, damit sich das potenzielle Nachfolger schon anschauen und mitarbeiten können“, erklärt Güllering. Doch dass die Feuerwehrspitze aus mehr als zwei Köpfen besteht, soll auch in Zukunft beibehalten werden. „Die Aufgabenstruktur ist vielfältig“, so Güllering. „Aus diesem Grund wird es weiterhin mindestens zwei Stellvertreter geben.“

Weiterhin Thema bleiben Fahrzeugbeschaffungen sowie das neue Feuerwehrkonzept, das den Dienst in den freiwilligen Feuerwehren attraktiver machen soll. Zu diesem Konzept gehört auch ein Feuerwehrausweis, über den die Einsatzkräfte verschiedene Vergünstigungen bei Partnern der VG aus Handel, Gewerbe oder dem Dienstleistungsbereich erhalten. „Solche Partner haben wir aktuell 13“, sagt Güllering. „Vom Versicherungsbüro, über den Kfz-Teile-Handel bis zum Baumarkt ist alles dabei.“ Weitere Unternehmen sollen angeschrieben werden. Zudem sind für die vorgesehene zentrale Feuerwehrwerkstatt im Rhein-Lahn-Kreis 70.000 Euro in den VG-Haushalt eingestellt. „Das Konzept dafür ist noch mal überarbeitet worden“, erklärt Güllering. Nun müssten sich die einzelnen Verbandsgemeinden im Kreis verbindlich entscheiden, ob sie sich an der Werkstatt beteiligen. Auch in Nastätten soll das Werkstattkonzept in der ersten Sitzungsrunde des Jahres in den entsprechenden Gremien besprochen werden.

Und noch eine Neuerung in Sachen Feuerwehr steht an: Es gebe Überlegungen, den Standort des Nastätter Gerätehauses zu verlegen, so Güllering. „Beim Rausfahren gibt es immer mal wieder Situationen, wo sich durch die hohe Frequenz des Marktplatzes durch Fußgänger, aber auch durch Fahrzeuge Schwierigkeiten ergeben“, erläutert der VG-Bürgermeister. Gelder für den Umzug des Gerätehauses seien für dieses Jahr noch keine eingeplant, aber man wolle mit der Planung beginnen. Zu den Aufgaben der Verbandsgemeinde gehört auch die Wasserversorgung beziehungsweise Schmutzwasserentsorgung. Hier stehen für 2018 wieder einige Investitionen an: „Da haben wir im Abwasserbereich knapp über 4 Millionen vor der Brust“, sagt Güllering. „Und beim Wasser 3,1 Millionen.“ Das größte Projekt für die Trinkwasserversorgung sei der Bau einer Verbindungsleitung zwischen den Hochbehältern der Gemeinden Diethardt und Lautert. So soll Diethardt zusätzlich zu der Quelle, aus der der Ort Wasser bezieht, ein zweites Standbein für die Wasserversorgung bekommen.

Auch die beiden Hochbehälter Horstberg und Dachskopf, die in interkommunaler Zusammenarbeit entstehen sollen, werden die VG 2018 beschäftigen. Gebaut würden diese wohl noch nicht. „Aber es soll zumindest so sein, dass wir in diesem Jahr verbindliche Grundlagen schaffen“, sagt Güllering. Es soll also klar werden, welche Verbandsgemeinden sich beteiligen, wie die Umsetzung aussehen soll und welche Kosten auf die Kooperationspartner zukommen. Auch in Nastätten werde noch über die Beteiligung beraten. „Aber wir sehen da zumindest die Notwendigkeit, was die Versorgungssicherheit angeht“, erklärt Jens Güllering.

Die 2016 begonnene Sanierung des Verwaltungsgebäudes in der Bahnhofstraße soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Um die einzelnen Stockwerke barrierefrei erreichen zu können, ist beispielsweise ein Aufzug eingebaut worden. Zudem wurden die Fenster ausgetauscht, der Hof neu gepflastert sowie die Sanitäranlagen erneuert. Auch die Elektroinstallationen sowie die EDV-Verkabelung sind neu gemacht worden. Die Kosten für die schon ausgeführten Arbeiten sowie neu in Auftrag gegebene liegen bisher bei rund 600.000 Euro. Weitere Aufträge wird der Bauausschuss in seinen nächsten Sitzungen vergeben. „Jetzt sind es noch Restarbeiten“, erklärt Güllering. „Die Flure werden noch gestrichen und einige Büroräume; teilweise gab es neue Möbel.“ Bei einem Tag der offenen Tür am 25. August soll das sanierte Gebäude der Öffentlichkeit präsentiert werden.

„Was uns 2018 noch beschäftigen wird, sind die wiederkehrenden Beiträge“, sagt Güllering. Die Ortsgemeinde Gemmerich hat bereits eine entsprechende Satzung für wiederkehrende Straßenausbaubeiträge. Die sanierte Grabenstraße, so Güllering, sei nun die erste Straße, die dort über die neue Satzung abgerechnet wird.

Auch der Nastätter Stadtrat möchte sein Beitragssystem umstellen. Der Vorteil: Es werden nicht mehr nur die direkten Anlieger zur Kasse gebeten, sondern die Beiträge für Straßenausbauarbeiten werden auf die Schultern aller Grundstückseigentümer eines Ortes verteilt. Über eine Verschonungsregelung in der Satzung können Bürger ausgenommen werden, die erst vor einiger Zeit einen Ausbaubeitrag gezahlt haben. Wie lange, „das kann per Satzungsbeschluss individuell festgelegt werden“, erläutert Jens Güllering. „Unsere Aufgabe ist es, das gemeinsam mit der Stadt ordentlich vorzubereiten.“

Von unserer Redakteurin Cordula Sailer