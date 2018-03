Die Brücken-Panne 2017: Bauwerk musste zum Teil wieder abgerissen werden

Sie ist ein Mammutprojekt des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Diez: die Umgehungsstraße Marienfels/Miehlen. Begonnen haben die Bauarbeiten im Sommer 2016, fertig soll die knapp fünf Kilometer lange Ortsumfahrung wohl 2021 werden. Im vergangenen Jahr hat das Projekt zwar deutliche Fortschritte gemacht, aber durch einen Materialfehler an der Ehrbachtalbrücke musste der LBM auch einen Rückschlag in Kauf nehmen.

Der erste Teil des Überbaus der Ehrbachtalbrücke musste 2017 wieder abgerissen werden. Der Grund: Fehlerhafter Beton ist darin verbaut worden. Foto: Cordula Sailer

Doch der Reihe nach: Zunächst konnte 2017 das erste der sechs Bauwerke für die Umgehung vollendet werden – die Überführung eines Wirtschaftsweges bei Marienfels. In Anspielung auf das „Blaue Ländchen“, in dem sie steht, hat die Brücke auch ein blaues Geländer bekommen. Aus dem Boden gewachsen waren auch die bis zu zwölf Meter hohen Pfeiler und Widerlager für die Ehrbachtalbrücke. Diese soll mit etwas mehr als 200 Metern Länge über die Kreisstraße 74 führen. Mitte Juli wurden dann schließlich auch die ersten 60 Meter des Brückenüberbaus betoniert.

Doch beim Ausschalen des Überbaus wartete eine böse Überraschung auf den LBM und die beauftragte Baufirma: Stellenweise war der Beton einfach nicht fest geworden. Der Grund: Bei einem der Zulieferer war Flugasche statt Zement in den Beton geraten. Da der fehlerhafte Baustoff großflächig im Überbau der Brücke verteilt war, musste er wieder abgerissen werden. Ende Oktober ging es los: Mithilfe eines Baggers, an dessen Arm wechselweise eine Riesenkneifzange oder ein Presslufthammer montiert waren, wurden sowohl Beton als auch Stahlbewehrung des Brückenüberbaus zerlegt. Drei Wochen dauerte der Abbruch. Der entstandene Schaden: etwa eine Million Euro, getragen vom Betonzulieferer beziehungsweise von dessen Versicherung.

Im vergangenen Jahr wurde auch mit dem Bau der neuen Landesstraße zwischen Marienfels und Miehlen begonnen, die ebenfalls ein Baustein der neuen Umgehungsstraße um die beiden Orte ist. Foto: Cordula Sailer

Das Traggerüst an der Brücke steht noch, ein Teil der Schalung wurde wieder angebracht, doch noch einmal betoniert werden konnte 2017 nicht. Die Arbeiten an der Ehrbachtalbrücke sind so um etwa ein halbes Jahr zurückgeworfen worden, schätzt der LBM. Der Rückbau eines Teils der neuen Brücke, „ist schon ein Schlag in die Magengrube gewesen“, bilanzierte Kai Mifka, stellvertretender Leiter des LBM Diez, im Gespräch mit unserer Zeitung. Begonnen haben Mitte Oktober auch die Bauarbeiten zwischen Marienfels und Miehlen. Seitdem ist die Landesstraße zwischen den beiden Orten voll gesperrt. Denn sie wird als Baustein der Umgehung komplett neu gemacht. Ihre Trasse orientiert sich an der alten, nur die Kurven verschwinden und die Straße wird mit 7,50 Metern deutlich breiter.

Der Erdbau für das 1,2 Kilometer lange Teilstück ist schon weit vorangeschritten. Nur Schnee und Regen ließen den Lössboden so aufweichen, dass zunächst nicht weitergearbeitet werden konnte. Um den Untergrund der Straße standfest zu machen, sollte eigentlich ein Bindemittel aus Kalk und Zement unter den Boden gemengt werden. Doch die Gerätschaften, die eingesetzt werden sollten, hatten auf dem nassen Untergrund keinen Halt mehr. Ein Teil des Lössbodens wurde abgetragen und durch gebrochenes Hartgestein ersetzt.

Der Grund: Fehlerhafter Beton ist darin verbaut worden. In die schadhaften Stellen konnte ganz leicht ein Loch gehämmert werden, wie Kai Mifka, stellvertretender Leiter des LBM Diez, unserer Zeitung zeigte. Foto: Cordula Sailer

Im Frühsommer 2018 soll die Vollsperrung der Straße aber wieder aufgehoben werden. „Das werden wir einhalten“, zeigte sich Kai Mifka optimistisch. Ebenfalls in diesem Jahr soll die Ehrbachtalbrücke fertig gestellt werden. Zudem werde mit der Überführung der K 76 zwischen Miehlen und Hainau begonnen, einer Brücke, die über die spätere Umgehungsstraße führt. „Was wir aber nicht mehr wie angedacht anfangen können, ist der weitere Erd- und Straßenbau um Marienfels“, erläuterte Mifka gegenüber unserer Zeitung.

Das hänge zum einen mit begrenzten Mitteln zusammen, die dem LBM jährlich für die Umgehung zur Verfügung stehen. Zum anderen hätte der Transport von Baumaterial für die neue Straße teils schon über die Ehrbachtalbrücke abgewickelt werden sollen, deren Vollendung sich nun verzögert. Damit könne auch der Teil der Umgehung um Marienfels nicht wie geplant bereits 2019 freigegeben werden. Bisher waren 20 Millionen Euro für die gesamte Ortsumfahrung veranschlagt. Aber: „Es ist davon auszugehen, dass wir bei der Umgehung Marienfels/Miehlen eine Kostensteigerung haben werden“, so Mifka. Das hänge auch mit der Hochkonjunktur in der Baubranche zusammen, wodurch die Preise steigen. Denn sowohl 2016 als auch 2017 „standen allein aus Bundesmitteln circa 20 Prozent mehr Baugelder im Straßen- und Brückenbau zur Verfügung“, erläutert Mifka mit Blick auf Rheinland-Pfalz. Diese höheren Investitionen hätten sich auf die gesamte Branche ausgewirkt: auf die Auslastung von Baustoffproduzenten genauso wie auf Anbieter von Anlagen, Geräten oder Spezialwerkzeugen.

Von unserer Redakteurin Cordula Sailer