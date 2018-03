Der kulturelle Jahresrückblick: Tausende Fans feierten ihre Stars auf der Loreley

Und so gab es auch 2017 zwischen Rhein, Lahn und Aar ein pralles und abwechslungsreiches Programm von Rock bis Rap, von Theater bis Kabarett, von Comedy bis Chor, von Klassik bis Liedermacher, von der Piano Academy bis zu Kunstausstellungen.

Die berühmteste Bühne des Rhein-Lahn-Kreises, die Loreley-Bühne bei St. Goarshausen, lockte wieder Tausende Fans zu Konzerten – 2017 präsentierte sich die Bühne nach umfangreichen Sanierungs- und Umbauarbeiten zum ersten Mal in neuem Gewand. Das Highlight im Halbrund: die Fantastischen Vier. Mehr als 9000 Besucher feierten die Stuttgarter Hip-Hopper Smudo, Michi Beck, Thomas D, Andreas Rieke und ihre Kult-Hits wie „Dieda“, „Sie ist weg“, „Troy“ oder „MfG“.

Zuvor hatten bereits im Juni 6000 Fans beim dreitägigen Metalfestival RockFels bei Liveacts von Tarja oder Powerwolf die neue Bühne beben lassen. Insgesamt mehr als 20 Bands zündeten in ihren Liveshows ein Feuerwerk von kräftig-spirituellen Metalhymnen ab.

Schotten-Rock satt gab es sowohl bei dem Live-Konzert der Band Runrig (Wiederholungstäter auf dem sagenumwobenen Felsen) als auch bei der Celtic Night. Als modisches Must-Have hat sich der Schottenrock dagegen beim Loreley-Tattoo etabliert: Dabei begeisterten Musikcorps, Kapellen oder Marsch- und Showbands das Publikum. Und schließlich erfreute die singende Föhnwelle Dieter Thomas Kuhn samt Band die Schlagerfreunde. So unterschiedlich die einzelnen Konzerte, so vielfältig auch das Publikum, das sich für 2018 schon mal einige interessante Konzerttermine auf der Loreley-Bühne notieren sollte.

Männer-, Frauen-, Jugend-, Schul-, Kinder-, Kirchen- oder Gemischte Chöre: Ohne die vielen Sänger in den verschiedenen Ensembles wäre das Kulturangebot im Kreis ein großes Stück ärmer. Mehr als 40 Chöre sind allein im Kreischorverband Rhein-Lahn organisiert und sorgten 2017 wieder für viele tolle Konzerte. Stellvertretend seien hier die Abendserenade des St. Martins-Chores Bad Ems am Malberg im September und das Benefizkonzert des Ensembles tonArt aus Nassau im Oktober für das Stationäre Hospiz Rhein-Lahn genannt. Beide „reisten“ mit ihrem Publikum um die Welt. Und beide Chöre machen sich in Sachen Nachwuchsarbeit stark. Während der St. Martins-Chor in seinem Vorbereitungschor schon länger immer wieder neue Kinder fürs Singen begeistert, gründete tonArt in 2017 gleich drei neue Chöre für Kinder und Jugendliche.