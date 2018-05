Die Energiegenossenschaft Oberes Mühlbachtal (EGOM) nimmt am kommenden Freitag, 1. Juni, ein zweites Elektroauto für ihr Carsharing in Betrieb. Der Standort des neuen Autos soll das alte Rathaus in Diethardt sein. Wie die Genossenschaft unserer Zeitung mitteilt, haben sich acht Personen verbindlich bereit erklärt, das Fahrzeug ein Jahr lang für jeweils mindestens 50 Euro im Monat zu nutzen.

Und auch die Ortsgemeinde, die selbst EGOM-Mitglied ist, unterstützt das Vorhaben: „Wir wollen auch probieren, dass wir 50 Euro pro Monat in Gemeindefahrten investieren“, sagt Bürgermeister Dieter Schlemann. Die Energiegenossenschaft ...

Lesezeit für diesen Artikel (475 Wörter): 2 Minuten, 03 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.