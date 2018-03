Das alte Café Weber gehört zu den prägenden Gebäuden im Bahnhofsviertel der Kur­stadt – und war mehr als 130 Jahre ein beliebter Anlaufpunkt bei Bürgern und Gästen. Bereits in 1880er-Jahren nämlich eröffnete der Konditor Albert Ziepert in dem Gebäude das „Wiener Café“, eines jener Kaffeehäuser, die damals in Mode kamen und wo sich unter anderem gerne Literaten trafen. Und so plauderte man auch in Bad Ems oft stundenlang über einer Tasse des neumodischen Getränks. Seit zwei Jahren allerdings steht das Café leer. Nun soll dort im Juni ein thailändisches Restaurant eröffnen. Die Umbauarbeiten laufen bereits.

Eigentümer sind Erich und Christine Krausbeck, die das Gebäude, das als „Haus Biarritz“ in den Jahren 1832/33 in der Bahnhofstraße 9 gebaut wurde, im Jahr 1992 erwarben. Neben dem traditionsreichen ...

Lesezeit für diesen Artikel (360 Wörter): 1 Minute, 33 Sekunden

