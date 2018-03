"Burglind" und "Friederike": Sturmschäden schmerzen Obertiefenbach

Seit Freitag sichten die Revierförster in den Wäldern der Verbandsgemeinde Nastätten die Lage nach Orkan „Friederike“. Erste Aufräumarbeiten sind angelaufen. Wie viele Bäume dem heftigen Sturm nicht standhalten konnten, zeigt sich erst im Laufe der kommenden Woche. Doch in einer ersten Schätzung geht das Forstamt Nastätten von etwa 1000 Festmetern Sturmholz aus.

Bereits Sturmtief „Burglind“ hat im Wald von Obertiefenbach großen Schaden angerichtet. Etwa 400 Festmeter Holz hat der Sturm umgeworfen. In Mitleidenschaft gezogen ist auch ein frisch sanierter Wanderweg im Naturpark Nassau. Durch Orkan „Friederike“, so schätzt Revierförster Volker Stockenhofen, sind in der Gemeinde wohl weitere 300 Festmeter zu Boden gegangen. Foto: Cordula Sailer

Sturmtief „Burglind“ hat da schon mehr gewütet. Doch auch hier hat der Sturm in den Kommunalwäldern der Verbandsgemeinde höchstens 3000 bis 4000 Festmeter umgeworfen. „Wenn das so bleibt, ist das nicht viel“, sagt Forstamtsleiterin Susanne Gühne. Dieser Windwurf entspreche gerade einmal 5 bis 8 Prozent des Jahreshiebes. Doch der eine oder andere Schaden zeige sich erst im Jahresverlauf: etwa wenn geschädigte Bäume im Sommer braun werden oder schon teils entwurzelte Bäume bei der nächsten stärkeren Böe umfallen.

Im Forstrevier Miehlen hat „Burglind“ etwa 800 Festmeter, „Friederike“ wohl 700 Festmeter Holz umgeworfen, schätzt Volker Stockenhofen. „Überwiegend sind es Fichten“, sagt der Förster. Am stärksten von den neun Gemeinden in seinem Revier ist Obertiefenbach betroffen. Waren bei „Burglind“ schon fast 400 Festmeter umgestürzt, sind jetzt wohl noch mal etwa 300 Festmeter dazugekommen.

Zwar könne das Sturmholz normal vermarktet werden, so Stockenhofen. Aber mit einer finanziellen Einbuße müsse die Gemeinde dennoch rechnen. „Dieses umgestürzte Holz kann nicht so teuer verkauft werden wie normales Holz“, erklärt Obertiefenbachs Ortsbürgermeister Erhard Back. Der Grund sind Faserrisse, die durch den Windwurf im Holz entstehen. Dazu kommt: „Die Kosten sind auch höher durch einen erhöhten Maschinenaufwand bei der Aufarbeitung“, sagt Volker Stockenhofen. Stellenweise müsse außerdem aufgeforstet werden.

Bereiche, die stark von Sturmschäden betroffen sind, laufen zudem Gefahr, bei Folgestürmen noch weiter ausgedünnt zu werden. „Da ist mit vermehrtem Windwurf zu rechnen“, erklärt Stockenhofen. „Denn das Stützgefüge vom Bestand ist weg, und die Bäume stehen oft nur noch vereinzelt.“ Da die Fichte ein Flachwurzler ist, sei sie auch besonders betroffen.

Was Erhard Back besonders an den Sturmschäden ärgert: Erst im vergangenen Jahr hat die Gemeinde einen Wanderweg für 4000 Euro stellenweise instand gesetzt. Das Stück Weg, an dem am meisten ausgebessert wurde, liegt in einem der Bereiche mit den meisten umgeworfenen Bäumen – im Flurstück „Kleine Heide“. „Der Weg ist der Hauptwanderweg im Hasenbachtal des Naturparks Nassau“, erläutert Back. 50 Prozent der Sanierungskosten hatte der Naturpark übernommen. Eine Förderung, die nun wohl größtenteils "Burglind" zum Opfer gefallen ist. Denn durch die Rücke- und Aufräumarbeiten werden Fahrspuren auf dem Wanderweg zurückbleiben. Der Weg muss dann von Neuem geschottert und gewalzt werden. „Ich schätze, dass da wieder 1500 Euro weg sind“, so Back.

Und einiges an Zeit werden die Sturmfolgen auch kosten: Bis alle Schäden im Wald wieder behoben sind, werde es wohl August. „So ein ,Burglind' hört sich harmlos an“, sagt der Bürgermeister. „Aber für die Gemeinde ist das schon ein Ereignis, das sich nachhaltig negativ auswirkt.“ Zwar sind die Einnahmen aus dem Forst eher ein Zubrot für die Gemeindekasse. Aber dennoch fehlen die Einnahmen, die der Wind quasi weggeblasen hat, woanders.

Der Ertrag aus dem etwa 180 Hektar großen Kommunalwald schwanke von Jahr zu Jahr, so Back. 2017 werden es voraussichtlich um die 8500 Euro sein. Eingeschlagen werden jährlich ungefähr 1100 Festmeter Holz. Die 700 Festmeter Sturmholz werden 2018 „am regulären Einschlag eingespart“, erläutert Revierförster Volker Stockenhofen.

Sich weiter zu grämen, hilft allerdings nicht. „Das ist eine Naturgewalt“, sagt Back. „Da kann man nichts machen.“ Und Burglind und Friederike werden wohl auch nicht die letzten Stürme sein, die im Blauen Ländchen Bäume umstürzen lassen. Denn: „Wir merken die Klimaveränderung und dass sich so etwas häufiger einstellt“, erläutert Forstamtsleiterin Susanne Gühne. Gerade in Verbindung mit milden Wintern würden Bäume bei einem Sturm häufiger umfallen. Denn statt gefroren, ist der Boden nass, wodurch die Bäume weniger Halt haben.

Von unserer Redakteurin Cordula Sailer