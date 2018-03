Bürger beteiligen sich: Nassauer sammeln Ideen für den Stadtumbau

Rund 60 Nassauer Bürger haben am Donnerstagabend die Gelegenheit genutzt, ihre Ideen in den Stadtumbau einzubringen. Ziel des auf zehn bis zwölf Jahre angelegten Projekts ist es, öffentliche und private Gebäude sowie Straßen und Plätze den heutigen Anforderungen an Lebensqualität, Arbeit und Verkehr anzupassen, um die Stadt lebenswert zu erhalten und positiv zu gestalten. Für entsprechende Maßnahmen gibt es Fördermittel von Land und Bund, von denen auch private Eigentümer profitieren.

In kleinen Gruppen diskutieren die insgesamt gut 60 Teilnehmer des ersten Workshops zum Stadtumbau Nassau in der Stadthalle, wo es Handlungsbedarf gibt. Foto: Carlo Rosenkranz

Damit nichts über die Köpfe der Nassauer hinweg entschieden wird, sind die Bürger eingeladen mitzumachen. „Sie sind die Experten. Sie kennen sich am besten aus und wissen, was Ihnen in Nassau fehlt“, wandte sich Manuela Klug von der DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft, die den Stadtumbau fachlich begleitet, an die Bürger in der Stadthalle. „Was in den kommenden Jahren passiert, soll in Ihrem Namen geschehen“, sagte Stadtbürgermeister Armin Wenzel zum Auftakt des mehr als zweistündigen Workshops, das im Wortsinne ein Arbeitstreffen interessierter Nassauer war. Er zeigte sich erfreut, dass auch zahlreiche Vertreter des Werberings und des Stadtrats gekommen waren. Auch Touristik-Geschäftsführer Christoph Keul wirkte mit.

Was Stadtumbau leisten kann und soll, machte Manuela Klug in einer kurzen Einführung deutlich: Bestehende Häuser können zeitgemäß für Wohnen, Arbeit oder Gewerbe gestaltet, Leerstand beseitigt und unrettbar Marodes abgerissen oder ersetzt werden. Auch die energetische Sanierung durch Dämmung von Dächern und Fassaden ist möglich. Grünflächen und Plätze können attraktiver und Verkehrsanlagen so gestaltet werden, dass Mobilität und Lebensqualität möglichst im Einklang miteinander sind.

In vier Runden trugen die Teilnehmer ihre Gedanken zu verschiedenen Fragen zusammen: Was brauchen wir im Nassauer Stadtkern? Was wäre attraktiv? Welche Kritikpunkte gibt es, welche Schwächen hat die Stadt? Was sind ihre konkreten Ziele für den Stadtumbau? Dabei wurde an den Tischen rege diskutiert. Auf diese Weise kamen Hunderte Themen und Stichworte zusammen, die – auf Karten geschrieben – schließlich sortiert nach Themen wie Versorgung, Tourismus, Wohnraum, Verkehr und anderen an großen Stellwänden befestigt wurden. Schließlich setzten alle ihre ganz persönlichen Schwerpunkte und markierten die entsprechenden Kärtchen mit Klebepunkten. „Es ist ganz ausgezeichnet, was hier zusammengekommen ist“, zeigte sich Stadtbürgermeister Wenzel begeistert, und DSK-Moderatorin Manuela Klug lobte die konstruktive Zusammenarbeit der Teilnehmer. „Viele der genannten Dinge sind bekannt, doch es ist einiges hinzugekommen, mit dem wir uns nun beschäftigen sollten“, sagte Stadtchef Wenzel. Die Auswertung des Workshops nimmt nun die DSK vor und informiert anschließend darüber auf der eigens für den Stadtumbau eingerichteten Internetseite. Die Rolle der Bürger hob das Stadtoberhaupt hervor. „Ohne sie werden wir es nicht schaffen, die Stadt sinnvoll umzubauen“, sagte Wenzel. Es gelte nun, keine Zeit zu verlieren und dort, wo Einigkeit über Maßnahmen bestehe, möglichst schnell mit der Umsetzung zu beginnen. Innenminister Roger Lewentz habe bei der Übergabe des Bewilligungsbescheids für Projekte im Jahr 2018 gesagt, „wir sollen Gas geben“. Das Geld sei da, man müsse es nur abrufen. Die Mitwirkung der Nassauer soll unterdessen fortgesetzt werden.

Wenzel fragte nach gut zwei Stunden konzentrierter Arbeit in die Runde: „Wünschen Sie weitere Workshops, um die Themen zu vertiefen?“ Die Antwort der Anwesenden war eindeutig. Die überwiegende Mehrheit hob zustimmend die Hand. Der Stadtbürgermeister forderte dazu auf, weiterzuverfolgen, wie sich der Stadtumbau entwickelt. Man könne natürlich nicht von heute auf morgen einen Hotelinvestor präsentieren, aber zum Beispiel Verkehrsanlagen zeitnah neu gestalten. „Je mehr sichtbar wird, desto mehr werden die Bürger bereit sein, sich weiter in den Stadtumbau einzubringen“, sagte Wenzel. Das kann nicht nur mit Ideen und Anregungen geschehen, sondern im Fall privater Eigentümer auch konkret durch Sanierungsmaßnahmen, die vom Staat im Rahmen des Stadtumbaus besonders bezuschusst werden.

Die am Donnerstag gesammelten und gewichteten Themen werden nun von der DSK im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen bei der Erarbeitung eines Leitbilds für die Stadt Nassau berücksichtigt. Danach sollen Entwicklungsziele formuliert und Leitlinien formuliert werden. All das soll für jedermann auf der Internetseite nachzuverfolgen sein. Dann wird die DSK auch die voraussichtlichen Kosten für die möglichen Maßnahmen schätzen.

Die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung, Termine von zukünftigen Veranstaltungen, Informationen über Fördermöglichkeiten für Private und die Kontaktdaten der Ansprechpartner im Rathaus und bei der DSK gibt es im Internet unter www.stadtumbau-nassau.de.

Von unserem Redakteur Carlo Rosenkranz