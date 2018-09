Der Nastätter Stadtrat hat einstimmig für den Antrag der CDU-Fraktion gestimmt, die Planungen für eine Instandsetzung der Zapfstelle an der Brunnenanlage im Schwall wieder aufzunehmen. Wenn Klarheit über die anfallenden Kosten besteht, will der Rat nochmals darüber beraten. Allerdings scheint das Vorhaben nicht ganz so einfach zu sein: Zuallererst müsse die Wasserqualität überprüft werden, betonte Stadtbürgermeister Joachim Rzeniecki in der Ratssitzung. Und nach einem Termin mit der SGD Nord am Dienstag ist klar: Die Stadt muss erst einmal nach einem bestimmten Nachweis in ihrem Archiv suchen, um zu klären, ob sie am Schwall Trinkwasser für die Öffentlichkeit anbieten darf.

Doch nun zuerst zum Anliegen der CDU-Fraktion: Der Nastätter Gemarkungsteil Schwall sei ein wichtiger Naherholungsraum für Nastätter und Bürger umliegender Gemeinden, schreibt die Fraktion in ihrem Antrag. Viele Freizeitmöglichkeiten würden ...

Lesezeit für diesen Artikel (637 Wörter): 2 Minuten, 46 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.