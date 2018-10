Die Woche war hart für Autofahrer in Lahnstein: Von Montag an konnten diejenigen, die aus Richtung Koblenz kamen, nicht durch Niederlahnsteins Innenstadt in Richtung Oberlahnstein fahren – die Strecke war wegen Erneuerung von Straßenbelägen gesperrt. Nun herrscht parallel dazu auch in der entgegengesetzten Richtung Durchfahrtsverbot, weil im Bereich der Kreuzung Bahnhofstraße-Johann-Baptist-Ludwig-Straße-Bergstraße ein Mini-Kreisel gebaut wird.

Die gute Nachricht: Laut Stadtverwaltung sollen beide Sperrungen am Montag wieder aufgehoben sein. Doch warum, fragen sich viele Bürger, wurden die Maßnahmen nicht in den zurückliegenden Herbstferien umgesetzt, wenn die ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.