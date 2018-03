Bands und Bässebringen die Burg zum Beben

Die Grinsekatze, der verrückte Hutmacher und natürlich die verträumte Alice selbst: Sie gehören zum Personal des Kinderbuchklassikers "Alice im Wunderland" – aber man hätte sich auch kaum gewundert, sie am Samstagabend auf der Bühne des Mittelrhein-Open-Air zu sehen.

Kamp-Bornhofen – Die Grinsekatze, der verrückte Hutmacher und natürlich die verträumte Alice selbst: Sie gehören zum Personal des Kinderbuchklassikers "Alice im Wunderland" – aber man hätte sich auch kaum gewundert, sie am Samstagabend auf der Bühne des Mittelrhein-Open-Air zu sehen. Denn die Mitglieder der Band MBWTEYP erinnerten unwillkürlich an die schrägen Romanfiguren, als sie zur besten Zeit die Festivalbühne rockten. Tanzbar, eingängig und voll gut gelaunter Hektik kam die Truppe daher. Vor der Bühne war die Stimmung gut, der Höhepunkt des Abends mit der Band Bakkushan konnte kommen.

"Wir sind sehr zufrieden", hatte Festivalchef Mike Weiland kurz zuvor gesagt: "Die Zahlen stimmen, die Leute sind gut drauf." Tagelang hatten die Organisatoren auf der Burg gewerkelt, um das Festival auf die Beine zu stellen. Viel Arbeit war das für die kleine Truppe, die das komplette Wochenende ehrenamtlich stemmte.

Am Freitagnachmittag schon ging es los auf Burg Sterrenberg. Als am frühen Abend Joachim Deutschland auf der Bühne stand, füllte sich der Zuschauerraum schon merklich. Deutschland, Rastazöpfe, Schlabberhose und Lausbubengrinsen, machte punkige Sommermusik: Gute-Laune-Songs mit wenigen Akkorden, aber eingängigen Texten.

Weniger zum Feiern, eher zum Abrocken dann das Programm von Prison Mind: Die Jungs aus Bad Ems machen harten Rock, gemischt mit Electro- und Coreelementen.

Und sie hatten Kameras dabei: Denn Prison Mind nutzten die Gelegenheit, um ihr neues Musikvideo zu drehen. Viel wichtiger für die Jungs: "Endlich mal wieder auf der Bühne zu stehen", bekannte Frontmann Thilo. Nach einer langen Livepause und der Produktion der neuen Platte war das für die Emser Jungs das Größte. Für den Erfolg des Festivals das Wichtigste: viel helfende Hände.

"Insgesamt 18 oder 19 im engeren Kreis", schätzt Weiland die Helferzahl. Veranstalter des Festivals ist die Ortsgemeinde, aus dem ganzen Dorf und aus den Vereinen kommen die Leute zusammen, um das Mittelrhein-Open-Air zu organisieren. Neben Weiland steht dabei Andreas Kahl an der Spitze, der das Programm verantwortet.

Und das sah für das Wochenende auch Bands wie die Scene Writers, Naked in a Penthouse, Enemy Mine und Livingston vor. Wer eher auf elektronische Beats als auf verzerrte Gitarren stand, der kam aber auch auf seine Kosten: Denn das Mittelrhein-Open-Air hat zwei Bühnen – und eine war wieder voll und ganz der elektronischen Tanzmusik vorbehalten.

Von der Hauptbühne zwei Mal um die Ecke, am Turm der Burg vorbei, stand die DJ-Bühne so, dass sich Rock und Electro nicht gegenseitig störten – die dicken Burgmauern machten es möglich. Ladysturbed, Alex Noise, Dan Royal und einige Plattendreher mehr legten auf – und die Feiernden tanzten am Fuß der Burg.

Organisator Weiland zog am Samstagabend Bilanz: Vom Unwetter am Freitag blieb das Festival verschont und auch am zweiten Abend gab es nur ein paar kleine Schauer. Für 1400 Leute ist Platz auf der Burg – auch wenn es nicht ganz so viele gewesen sein werden, dann doch genug, um zufrieden zu sein: Mit der guten Stimmung, vielen Feiernden und einem abwechslungsreichen Programm bei einem feinen Festival, das in zwei Jahrenn hoffentlich eine Wiederholung findet.

Von unserem Reporter Alexander Hoffmann