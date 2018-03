Von Mitte Oktober an müssen sich Autofahrer auf weitere Behinderungen in Nassau einstellen.

Nassau – Von Mitte Oktober an müssen sich Autofahrer auf weitere Behinderungen in Nassau einstellen.

Nach Angaben von Stadtbürgermeister Armin Wenzel will der Landesbetrieb Mobilität (LBM) dann mit der Sanierung der Stützwand an der Bezirksstraße, also der Bundesstraße 260 unterhalb des Burgbergs, beginnen Die Bauzeit werde vier bis fünf Monate betragen, sagte Wenzel im Stadtrat. Der Verkehr wird in dieser Zeit einspurig an der Baustelle vorbeigeführt und mit einer Ampelanlage geregelt.(cm)