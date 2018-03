Aus Israel zum Training auf Lahnsteins Höhe

Nicht alltägliche Gäste residieren derzeit in Lahnstein auf der Höhe: Seit Sonntag ist die israelische Fußballmannschaft Beitar Jerusalem zu Gast im Grand City Hotel. Die 36-köpfige Truppe um Trainer Eli Cohen bereitet sich noch bis Donnerstag auf die neue Saison in der Ligat ha’Al vor, der höchsten Spielklasse im israelischen Fußball.

Dreimal täglich schwitzen die Kicker von Beitar Jerusalem auf dem Fußballplatz in Metternich und rund um den Kurpark in Lahnstein.

Drei Trainingseinheiten stehen täglich auf dem Programm: Während das Kurgebiet ideale Bedingungen zum Laufen bietet, muss das klassische Fußballtraining in Koblenz-Metternich absolviert werden: Denn das Lahnsteiner Rhein-Lahn-Stadion ist in den Sommerferien gesperrt, ein neuer Rasen wurde verlegt.

"Vor zehn Jahren wäre ein Trainingslager in Deutschland für unseren Klub undenkbar gewesen", erklärt der 61-jährige Cohen in gebrochenem Englisch. Vereinsführung und Anhänger Beitars seien über Jahrzehnte hinweg politisch eher rechts orientiert gewesen, das Verhältnis zu Deutschland dementsprechend distanziert.

Auch innerhalb Israels nimmt Beitar eine Sonderstellung ein, die Begegnungen mit dem eher weltoffenen Klub Hapoel Tel Aviv gelten als besonders hitzige Duelle. Das 21 600 Zuschauer fassende Teddy-Kollek-Stadion in Jerusalem ist dann natürlich ausverkauft – wegen der hitzigen Stimmung trägt es den Spitznamen Gehinnom (Hölle).

Doch seit der Übernahme durch den russischstämmigen Milliardär Arkadi Gaydamak im Jahre 2006 gibt sich der Klub weltoffener. Wenngleich arabische Spieler im Kader noch immer nicht vorstellbar sind, steht darin mit einem Argentinier zumindest ein Ausländer. "Ausländische Spieler heben das Niveau", weiß der erfahrene Fußballtrainer.

"Aber wir haben kein Geld und müssen auf die eigene Jugend setzen." Eigentümer Gaydamak ist in Finanznöte geraten, ein neuer Investor wird gesucht. Bis dahin setzt man auf den Nachwuchs – und auf die heißblütigen Zuschauer: "Die sind einmalig in Israel und unser zwölfter Mann", sagt Cohen strahlend. Seit 1987 arbeitet er als Fußballtrainer, mehr als ein Dutzend israelische Mannschaften trainierten schon unter ihm.

Doch beim sechsfachen Meister Beitar ("Dies ist ein ganz spezieller Klub") ist Cohen schon zum dritten Mal. Anfang 2012 übernahm er das damals abgeschlagene Team und führte es zu acht Siegen in Folge und dem Klassenerhalt.

Da wenig Geld da ist, musste auch beim Trainingslager gespart werden. Der Kontakt mit dem Hotel kam über die Eigentümer zustande, denn die Grand-City-Gruppe hat ihre Wurzeln in Israel. Viele Klubs dort nutzen die Kontakte aus, allein Hotelmanager Matthias Heid erreichten in diesem Jahr fünf Anfragen israelischer Vereine. Gekommen ist aber nur Beitar Jerusalem. Nicht etwa, weil keine Zimmer mehr verfügbar gewesen wären.

Die Rahmenbedingungen erwiesen sich als problematisch. "Im Sommer findet man kaum bespielbare Fußballplätze", weiß Heid. Die meisten Plätze sind gesperrt, die Rasenflächen sollen sich von der strapaziösen Saison erholen. Auf Kunstrasen möchten die Israelis nicht trainieren.

Doch Eli Cohen und sein Team hatten Glück, in Metternich kann trainiert werden. Getestet wird auch, am Samstag ist Beitar beispielsweise auf dem Oberwerth zu Gast: Im Rahmen des Stadionfestes spielt man um 15 Uhr gegen eine verstärkte U 23 der TuS Koblenz.

Aber was empfindet man, 40 Jahre nach dem Olympiaattentat in München, als Israeli zu Gast in Deutschland zu sein? Gibt es Befürchtungen, Ängste, vielleicht sogar extra Sicherheitspersonal? Cohen verneint dies alles.

"Wir wachsen im Terror auf. Man lernt, damit umzugehen." Traurige Realität in einem Land, dem von vielen Seiten Gefahren drohen.

Gerade auf dem Fußballplatz habe man in den vergangenen Jahren aber viele gute Erfahrungen mit deutschen Mannschaften und Zuschauern gemacht, so der 61-Jährige. "Natürlich gibt es immer mal wieder dumme Sprüche, aber das gehört beim Fußball ja irgendwie dazu."

Von unserem Redakteur Tobias Lui