Arbeitsplätze am Leifheit-Sitz in Nassau sind sicher

Vor dem Sitz der Firma Leifheit in Nassau weht ein Werbebanner an einer Wäschespinne. Foto: Carlo Rosenkranz

Nassau – Am Firmensitz der Leifheit AG ist nach turbulenten Jahren der Umstrukturierung Ruhe eingekehrt. Dass der Vorstand in der von rund 250 Aktionären besuchten Hauptversammlung am Donnerstag angekündigt hat, weiter strikte Kostendisziplin einzuhalten und das Unternehmen noch effizienter zu machen, soll nicht zulasten der mehr als 300 Mitarbeiter in Nassau gehen.

„Die Leute hier sind sicher“, sagt Finanzvorstand Claus-O. Zacharias. Vorstandsvorsitzender Georg Thaller dankte gleich mehrfach den Mitarbeitern. „Sie sind die Basis unseres Erfolgs“, sagte er. Leifheit investiere gezielt in die Weiterbildung und Qualifikation der Mitarbeiter und bilde derzeit 25 junge Leute aus.

Die Fertigung der äußerst erfolgreichen Wäschespinnen in drei Schichten sowie einiger Kunststoffteile erfolgt noch immer in Nassau. „Das können wir hier halten“, sagt Zacharias. Dank der überwiegend automatisierten Herstellung fallen die Lohnkosten nicht so ins Gewicht, zumal die Wäschespinnen zu den hochpreisigsten Produkten des Unternehmens gehören. Für die zunehmende Zahl von Innovationen ist der Standort Nassau ebenso unverzichtbar. 28 Mitarbeiter, überwiegend Ingenieure, Techniker und Konstrukteure, sind dort im Bereich Entwicklung und Patente tätig. Mit 44 Patenten hat Leifheit 2011 ein Drittel mehr Patente und Gebrauchsmuster angemeldet als im Jahr zuvor.

Der wirtschaftliche Erfolg der vergangenen Jahre lässt in Nassau Hoffnung aufkeimen, dass Leifheit in absehbarer Zeit wieder Gewerbesteuer zahlen wird, die auch der gebeutelten Stadtkasse zugutekommt. Laut Zacharias ist in diesem Jahr mit einem eher symbolischen Betrag zu rechnen. In spätestens drei Jahren jedoch seien die Verlustvorträge aus der Vergangenheit abgetragen, sodass mit üppigeren Zahlungen zu rechnen sei. Stadtbürgermeister Armin Wenzel und sein Beigeordneter, der ehemalige Leifheit-Vorstand Wolf Meyer, nahmen solche Aussagen in Gesprächen am Rande der Hauptversammlung gern zur Kenntnis.

Rund 9,4 Millionen Euro will Leifheit in nächster Zeit aus eigenen Mitteln investieren, um Effizienz und Kapazitäten zu steigern. Schwerpunkte sind das Werk in Tschechien und das Logistikzentrum in Zuzenhausen. In Blatná werden mittlerweile auch einige Produkte gefertigt, die zuvor in Fernost zugekauft wurden. Steigende Lohnkosten und Inflation in China verringern die Wettbewerbsfähigkeit des Landes. Die Metropolen Chinas und Russlands werden hingegen als Absatzmärkte immer interessanter. Um sich nachhaltig auf den dortigen Märkten zu etablieren, sind laut Vorstandschef Thaller jedoch einige Jahre nötig, um bei den Konsumenten Vertrauen in die Marke aufzubauen.

Am wirtschaftlichen Erfolg von Leifheit werden die Aktionäre beteiligt. Das Unternehmen schüttet rund 6,2 Millionen Euro als Dividende aus. Pro Aktie werden 1,30 Euro gezahlt. Mit dem Betrag wird laut Vorstandsvorsitzendem Thaller „ein neues Niveau für eine kontinuierliche und ergebnisorientierte Dividendenpolitik“ erreicht. In den Vorjahren lag die Dividende mit 60 Cent (2009) und 1 Euro (2010) deutlich darunter.

Carlo Rosenkranz