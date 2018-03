ADAC-Rundfahrt: Oldtimer präsentieren sich im Kurviertel

Klick! Der Mercedes 680 S Kompressor Baujahr 1928 ist im Kasten. Das älteste und gewiss eines der spektakulärsten Fahrzeuge bei der ADAC Mittelrhein Classic ist beim Zwischenstopp vor dem Bad Emser Kurhaus das Fotomotiv. Der schwarze Lack und das auf Hochglanz polierte Chrom strahlen in der Sonne. Hunderte von Autoliebhabern wollten sich die Chance nicht entgehen lassen, die alten, wunderschönen Modelle aus nächster Nähe zu bestaunen.

Auf Hochglanz polierte Oldtimer rollen durch die Römerstraße. Im Bad Emser Kurviertel legen die Teilnehmer der ADAC Mittelrhein Classic einen Zwischenstopp ein. Hunderte Autoliebhaber am Straßenrand wollten sich dieses Schauspiel nicht entgehen lassen. Foto: Markus Eschenauer

Bad Ems/Mittelrhein – Klick! Der Mercedes 680 S Kompressor Baujahr 1928 ist im Kasten. Das älteste und gewiss eines der spektakulärsten Fahrzeuge bei der ADAC Mittelrhein Classic ist beim Zwischenstopp vor dem Bad Emser Kurhaus das Fotomotiv. Der schwarze Lack und das auf Hochglanz polierte Chrom strahlen in der Sonne. Hunderte von Autoliebhabern wollten sich die Chance nicht entgehen lassen, die alten, wunderschönen Modelle aus nächster Nähe zu bestaunen.

Auf insgesamt vier Etappen lernten die Teilnehmer der Oldtimerrallye am Freitag und Samstag die Landschaft an Rhein, Mosel und Lahn sowie in Hunsrück und Taunus kennen. Gut die Hälfte der Autos haben Kennzeichen aus der Region. Insgesamt waren Fahrzeuge 18 verschiedener Marken der Baujahre 1928 bis 1989 am Start.

Zu den Teilnehmern der Tour zählte auch Thomas Anders. Die Popikone aus Koblenz, begleitet von Ehefrau Claudia, chauffierte bei der ADAC Mittelrhein Classic einen Mercedes 230 SL, Baujahr 1966. „In diesem wunderschönen Auto schwebt noch der Geist des Rock ’n’ Roll“, schwärmte Anders. Denn die Vorbesitzerin dieses Klassikers, den Liebhaber wegen seiner eigenwilligen Dachform „Pagode“ nennen, war Rockstar Tina Turner. Weiterer prominenter Rallyeteilnehmer ist Formel-1-Pilot Adrian Sutil, der in Begleitung von Freundin Jenny Becks eine Chevrolet Corvette C1, Baujahr 1961, steuert.

Start und Ziel war jeweils das kurfürstliche Schloss in Koblenz. Während es am Freitag an der Mosel entlangging, bereiste das Starterfeld am Samstag vor allem den Rhein-Lahn-Kreis. Nach einem kurzen Stück am Rhein entlang ging es hinauf in den Taunus. Vielerorts waren Wertungsprüfungen zu erfüllen, beispielsweise eine Strecke in einer ganz bestimmten Zeit zu absolvieren.

Zu den Autoliebhabern, die sich in Bad Ems die Modelle anschauten, zählte auch Hans Grünert. Er steckt mitten in den Vorbereitungen für das US-Cars-Treffen in den Braubacher Rheinanlagen im Oktober – und hält Ausschau nach interessanten Teilnehmern. Autos sind für den in Bad Ems wohnenden Grünert eine Leidenschaft. Als sein Blick über die Teilnehmer der Mittelrhein Classic schweifte, sagte er: „Die habe ich alle als Modell zu Hause.“