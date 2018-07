Für so manchen mag es Wehmut gewesen sein, die da am Samstagabend um kurz vor 22 Uhr im Saal des Miehlener Bürgerhauses in der Luft lag. Denn nach einer festlichen Zeremonie hieß es endgültig Abschied nehmen von zwei Mitgliedern der Wehrleitung der Verbandsgemeinde Nastätten: Nach 19 beziehungsweise 15 Jahren haben Stefan Wöll und Michael Schmidt ihr Amt als Wehrleiter und stellvertretender Wehrleiter niedergelegt. Doch die Verbandsgemeinde und ihre Kameraden entließen die beiden nicht einfach so aus dem Saal und ihren Posten.

Ihnen zu Ehren stimmte die Feuerwehrkapelle Dahlheim den Großen Zapfenstreich an. Vorangegangen waren drei ereignisreiche Stunden: Stefan Wöll und Michael Schmidt waren entpflichtet, ihre Nachfolger Stephan Allmeroth und Dominik ...

Lesezeit für diesen Artikel (778 Wörter): 3 Minuten, 22 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.