Abriss steht unmittelbar bevor: Ist Haus ein Hindernis oder ortsbildprägend?

Der Abriss des Hauses „Burg Nassau“ am Engpass der Bäderstraße in Bergnassau ist seit Februar 2016 beschlossene Sache. Damals stimmte der Stadtrat mit nur einer Stimme Mehrheit für den Ausbau der B 260 von der Einmündung der Scheuerner Ortsdurchfahrt (L 330) bis zum Ortsausgang am Singhofener Berg. Gestern nun haben die Arbeiten zur Beseitigung des Gebäudes unter Federführung des Landesbetriebs Mobilität (LBM) begonnen. Kaum war die Ankündigung der Maßnahme am Mittwochabend auf der Internetseite der Rhein-Lahn-Zeitung veröffentlicht, meldeten sich zwei Historiker und Denkmalexperten sowie der ehemalige Stadtbürgermeister Herbert Baum (SPD) kritisch zu Wort. Sie hatten in den vergangenen Monaten darauf gedrängt, das ihrer Ansicht nach ortsbildprägende Haus zu erhalten und Alternativen zu suchen, um Fußgängern am Engpass mehr Platz zu bieten und gleichzeitig den Anforderungen des Autoverkehrs gerecht zu werden. Vergeblich, wie sich nun zeigt.

Diese Zeichnung von J. S. Shepherd zeigt Bergnassau um 1840. Der Giebel links ist laut Herbert Baum „höchst wahrscheinlich bereits von dem Haus“, das nun abgerissen werden soll.

Foto: Riege/Foto Jörg

„Es ist offenbar alles, was wir vorgetragen haben, ignoriert worden“, sagt Kilian Heck, aus Bergnassau-Scheuern stammender Inhaber des Lehrstuhls für Kunstgeschichte an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. „Ich finde es problematisch, dass dies ohne weitere Diskussion und Prüfung von Alternativen so gekommen ist.“ Durch den Abriss würden Fakten geschaffen, obwohl man versucht habe, eine Lösung zu finden, etwa die Durchwegung mittels einer Fußgängerpassage durch das Haus. „Nun aber soll ein weiteres Gebäude, das seit fast 200 Jahren ortsbildprägend war für jeden, der nach Nassau kommt, dem Abrissbagger zum Opfer fallen“, so Kilian Heck.

Dieses alte Foto zeigt den Engpass zu einer Zeit, als Fuhrwerke statt Lastwagen verkehrten.

Seit August hatten sich Heck, Herbert Baum und der Geschäftsführer des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftsschutz, Martin Bredenbeck, bei Stadt und Kreis für den Erhalt des Hauses Schäfer starkgemacht. Obwohl das Gebäude nicht unter Denkmalschutz stehe, sei es doch „ein historisch wichtiger und für das Stadtbild und Stadtgefüge wichtiger, prägender Bau“, schrieb Bredenbeck an die Bauverwaltung des Rhein-Lahn-Kreises. Darin regte er an, eine offene Fußgängerpassage im Erdgeschoss als Alternative zum Abriss zu prüfen. Als Beispiel gilt die Lösung an der Engstelle nahe des Eimelsturms. Bredebeck findet die „fortgesetzte Bevorzugung und Verstärkung des Durchgangsverkehrs“ gerade in historischen Ortslagen problematisch. Die Folge sei „der unwiederbringliche Verlust authentischer Bausubstanz“.

Angesichts des Dorfentwicklungskonzepts für den Ortsteil Bergnassau-Scheuern, das kommende Woche mit einer Auftaktveranstaltung in Gang gesetzt wird, hätte es der ehemalige Stadtbürgermeister Herbert Baum gern gesehen, wenn die Erstellung des Konzeptes abgewartet worden wäre. „Warum greift man dem Dorfentwicklungskonzept vor?“, fragt er und verweist auf eine E-Mail, die er im August 2017 an seinen Amtsnachfolger Armin Wenzel (CDU) geschrieben hat. Baum argumentierte damals, dass das Dorfentwicklungskonzept das Haus nicht isoliert, sondern das Gesamtbild bewerten würde. Außerdem hätten die Bürger im Rahmen der Dorfmoderation die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern. Für Umbau- und Sanierungsmaßnahmen gebe es zudem Zuschüsse vom Land.

Baum schreibt als Reaktion auf die Ankündigung des unmittelbar bevorstehenden Abrisses; „Natürlich weiß ich, dass das ursprüngliche Ensemble des in früheren Zeiten sehr prägnanten Ortsteils Bergnassau nur noch in Resten besteht. Gerade daher sollte man genau überlegen, bevor man diese Reste beseitigt. Vor allem in einer Situation, in der die Stadt Nassau ein neues Dorfentwicklungskonzept auf den Weg bringen möchte.“ Baum vertritt folgende Auffassung: „Wenn für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur zurzeit so viele Millionen zur Verfügung stehen, dass sie kaum verbaut werden können, dann sollte doch ein Bruchteil davon für Substanzerhaltung, Denkmalpflege, Dorferneuerung, Wohnumfeldgestaltung, Verkehrsberuhigung und Lärmschutz im unmittelbaren Zusammenhang mit einem Straßenausbau verwendet werden.“ Nach Auffassung Baums, der Mitglied im Nassauer Geschichtsverein ist, ist der ursprüngliche Charakter von Bergnassau-Scheuern heute noch ansatzweise zu erkennen. „Mit jedem Stück, das verloren geht, geht auch der Charakter des Ortsteils verloren“, so Baum. Es gebe aber auch Beispiele, wie alte Häuser nicht nur erhalten, sondern auch entsprechend gestaltet wurden. Bergnassau sei mit mehreren historischen Gebäuden ein Paradebeispiel, bei dem dies mit entsprechender Planung möglich sei. „Verkehrsengpässe mit dem Bulldozer zu lösen, wird dem sicher nicht gerecht.“

Der Ratsbeschluss für den Abriss fiel vor zwei Jahren. Damals waren jene, die dagegen stimmten, vor allem besorgt, dass die Aufweitung des Engpasses Autofahrer dazu einlade, schneller zu fahren. Schon damals brachte das in Scheuern wohnhafte Ratsmitglied Adolf Kurz eine Arkadenlösung wie am Eimelsturm ins Gespräch, um Fußgängern mehr Raum zu schaffen, ohne die Verengung der Fahrbahn kurz vor der Einmündung und dem Zebrastreifen aufgeben zu müssen. Ortsbild und denkmalpflegerische Bedenken wurden damals nicht geäußert. Das wurde erst nach den Einwänden von Heck, Baum und Bredenbeck thematisiert. Im Herbst hatte Stadtchef Wenzel ihre Initiative dem Hauptausschuss bekannt gemacht. Daraufhin hieß es, dass der LBM aus Kostengründen den Abriss bevorzuge.

Von unserem Redakteur Carlo Rosenkranz