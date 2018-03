Überschuss trotz Investitionen und Fusion

Trotz Investitionen und fusionsbedingter Kosten plant die Verbandsgemeinde Nassau für das letzte Jahr ihres Bestehens mit einem ausgeglichenen Haushalt. „Wenn man sich die Zahlen anschaut, fragt man sich, warum wir fusionieren sollen“, sagte Bürgermeister Udo Rau (CDU) in der letzten Sitzung des VG-Rats in diesem Jahr. Im sechsten Jahr in Folge kommt die VG demnach mit ihren Einnahmen aus. Der Bürgermeister zeigte sich optimistisch, dass der kleine geplante Überschuss von rund 21.000 Euro in der Ergebnisrechnung noch verbessert werden kann. Im Finanzhaushalt rechnet man mit einem Plus in Höhe von fast 447.000 Euro.

Die Kita am Bachbergweg wird 2018 durch einen Neubau neben dem Schulzentrum ersetzt.

Der neue Haushalt enthält trotz einer gewissen Sparsamkeit auch erhebliche Investitionen. Größtes Projekt ist der Neubau einer Kindertagesstätte in Nassau. Außerdem soll auf dem Sportzentrum nebenan ein Kunstrasenplatz geschaffen werden. So werden im kommenden Jahr rund 2,5 Millionen Euro investiert. „Das ist ein Spitzenwert im Vergleich zu den Vorjahren“, sagte Rau. Erhebliche Aufwendungen erfordert zudem die anstehende Fusion, die 2018 vorbereitet wird. Dass die VG Nassau trotzdem finanziell solide dasteht, hat vor allem mit der guten Konjunktur zu tun. Trotz unverändertem Umlagesatz kommt auf diesem Weg eine Summe von mehr als 4,2 Millionen Euro in die VG-Kasse. Das ist ein nie da gewesener Rekordwert. Nur deshalb sei der Haushalt im kommenden Jahr ausgeglichen. „Wenn der Kreis angesichts von 4,5 Millionen Euro Überschuss im Ergebnishaushalt die Umlage senken würde, stünde die VG noch besser da“, meinte Rau. 2018 wird die VG Nassau voraussichtlich 504.000 Euro an den Kreis zahlen.

Ratsmitglied Wolf Meyer (FWG Forum) zeigte sich überzeugt, dass die für 2018 im Nassauer Haushalt eingeplanten 527.000 Euro für die Fusion nicht das Ende der Fahnenstange sind. In Bad Ems müsse man 1,3 Millionen Euro in die Sanierung eines Anbaus am Rathaus stecken, um dort Verwaltungspersonal unterzubringen. Zudem seien in der Kurstadt 300.000 Euro in das alte Rathaus zu investieren. Ratsmitglied Meyer sprach in diesem Zusammenhang von „dramatischen Kosten“. Rau erläuterte unterdessen, dass im Rahmen der Sanierung ein Außenaufzug errichtet werde, um die Barrierefreiheit zu garantieren. Außerdem sei ein zweiter Rettungsweg zu schaffen. „Es darf nicht der Eindruck entstehen, es würden neue Arbeitsplätze in der Verwaltung geschaffen“, machte Rau deutlich. „Dort wird nichts Neues gebaut.“ Der Platz im Bad Emser Rathaus reiche für das Personal der künftigen VG-Verwaltung aus, doch der vorhandene Anbau müsse saniert werden. Aufwand entstehe auch für den Umbau der jetzigen Bad Emser Stadtbücherei in ein Bürgerbüro. Dafür seien rund 370.000 Euro veranschlagt. Angesichts der im Raum stehenden Summen warf Meyer im Zusammenhang mit dem Bad Emser Rathaus-Anbau die Frage auf: „Wäre es nicht günstiger, abzureißen und neu zu bauen?“ Für die anstehenden Maßnahmen sei beim Land ein Antrag auf Mittel aus dem Investitionsstock gestellt worden. Die in Aussicht gestellte Förderung sei im Zusammenhang mit der Fusion höher als üblich.

Ratsmitglied Herbert Baum (SPD) sieht die VG Nassau angesichts der seit einigen Jahren stabil guten Haushaltszahlen als „wieder handlungsfähig“. Nur so könne die Verbandsgemeinde in eine neue Kita in Nassau investieren. „Wir werden uns auch für eine nachhaltige Verbesserung der Situation in der Kita in Winden starkmachen“, kündigte Baum für seine Fraktion an. Dort herrscht seit Jahren Platzmangel. Dass die VG finanziell gut dasteht, habe man „den Menschen und Betrieben zu verdanken, die das Geld verdienen“, sagte Baum. Die Fraktionen im Rat hätten zudem darauf hingewirkt, dass die VG mit ihren Mitteln auskommen. „Auch nach der Fusion sollte es möglich sein, die Ortsgemeinden zu entlasten“, sagte Baum und forderte vom Land entsprechende Unterstützung.

Nassaus Stadtbürgermeister Armin Wenzel (CDU) sprach von einem „beruhigenden Ergebnis“, brachte aber auch Befürchtungen zum Ausdruck, dass im Zuge des Kita-Neubaus Mehrkosten auftauchen könnten. Ausdrücklich begrüßte er, dass die VG für die Nassauer Grundschule zwei interaktive Tafeln anschaffe. Er hoffe, dass der Schulträger diesen Weg weitergehe.

Im Zusammenhang mit der VG-Fusion lobte Verwaltungschef Rau seine Mitarbeiter sowie die ehrenamtlich tätigen Ratsmitglieder und Beigeordneten. „Die Mitarbeiter leisten schon jetzt aufgrund der Fusion deutlich mehr, und es besteht keine Aussicht darauf, dass das demnächst nachlässt“, sagte er. „Auch den Ehrenamtlern muten wir enorm viel zu.“

